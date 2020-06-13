«Нигде нет места расизму»: игроки АПЛ сыграют в футболках с надписью Black Lives Matter вместо фамилий

В Английской премьер-лиге подтвердили, что в первых 12 матчах после возобновления турнира футболисты будут играть в форме с надписью Black Lives Matter вместо фамилий. С такой инициативой выступили сами игроки. Они хотят поддержать участников протестов против насилия в отношении темнокожих, которые проходят в ряде стран. Демонстрации начались после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) решили поддержать акции протеста борцов за права темнокожих, которые сейчас проходят во многих странах мира. Они начались после того, как в конце мая 2020 года чернокожий американец Джордж Флойд умер после задержания полицейскими. США захлестнула волна демонстраций и беспорядков, которые позднее перекинулись и на другие государства.

В первом туре после возобновления чемпионата игроки выйдут на поле в футболках, на которых вместо фамилий будет лозунг Black Lives Matter (движение против насилия в отношении темнокожих).

«Лига поддерживает желание футболистов заменить свои фамилии на спине на фразу Black Lives Matter на первые 12 матчей возобновившегося сезона-2019/20. На оставшуюся частью сезона на футболки будет также нанесён логотип с этой надписью и нашивка с благодарностью Национальной службе здравоохранения (NHS) за работу во время пандемии. АПЛ считает, что нигде нет места расизму», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте АПЛ.

Проблема дискриминации стоит особенно остро в английском чемпионате, где темнокожие игроки постоянно становятся объектами оскорблений со стороны болельщиков. Беспрецедентная инициатива заменить фамилии на лозунг принадлежит группе футболистов. В частности, по сообщению британских СМИ, активную роль в переговорах с АПЛ сыграли защитник «Лестер Сити» Уэс Морган, а также нападающий «Утфорда» Трой Дини, чья девушка разработала дизайн нашивок.

«Мы, игроки, выступаем с единой целью — искоренить расистские предрассудки, где бы они ни существовали, чтобы привнести в мировое сообщество инклюзивность, уважение и равные возможности для всех, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания. Этот символ — знак единения всех футболистов, всего персонала, всех клубов, всех арбитров и всей АПЛ», — объяснили свою позицию спортсмены.

К инициативной группе, сформированной капитанами ведущих команд и получившей название Players Together, присоединились полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, защитник и полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер и Вирджил ван Дейк и другие.

Известный в прошлом нападающий Иан Райт отдал должное Моргану и Дини, которые сумели проявить свои лидерские качества и убедить руководство лиги поддержать акцию.

«Это важный момент для всех любителей и поклонников нашей лиги. АПЛ не идеальна, но по своему опыту я могу сказать, что дискуссии, которые сейчас ведутся, — открытые, честные и хорошо принимаются. Я горжусь тем, что работаю в АПЛ и имею возможность говорить об этом поколении футболистов, пользующихся современными платформами, чтобы выразить своё мнение. Предстоит ещё много работы, но я знаю, на какую сторону в истории хотят встать игроки и АПЛ», — написал Райт в Instagram.

Стоит отметить, что размещением лозунга официальные антирасистские акции в АПЛ не ограничатся. До или во время матчей футболистам будет разрешено вставать на одно колено, таким образом выражая свою солидарность с протестующими. Некоторые команды, например «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль», уже начали это делать перед групповыми тренировками.

Premier League players from all 20 clubs have made the following statement. — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 12, 2020

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас также положительно воспринял проведение подобных акций в рамках АПЛ, представляющую собой одну из самых авторитетных лиг в мире. В то же время он подчеркнул, что они не должны ограничиваться 12 матчами и громкими заявлениями.

«Я полностью поддерживаю то, что клубы и игроки таким образом выражают свою точку зрения. Но мне кажется, большинство людей сейчас задаются вопросами: «А что дальше?» Что будет через неделю? Всё испарится и всех это устроит? «Ладно, мы внесли свою малую лепту, и всё прошло». Или мы станем свидетелями реальных перемен внутри нашей игры, нашего родного дома?» — отметил Дженас в эфире BBC Radio 5.

В качестве одной из проблем экс-футболист назвал небольшое количество темнокожих тренеров в английском чемпионате. На это же посетовал и наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

«Мы хотим, чтобы в футболе учитывались заслуги, чтобы работу получал самый достойный, и мы все считаем, что это естественно. Но исторические реалии таковы, что по какой-то причине добиться такого подхода не удалось, и нам нужно понять, почему. Почему быть темнокожим в этой стране — недостаток? Почему в футболе так мало темнокожих тренеров и руководителей? Мы должны понимать исторический контекст и принимать его к сведению, чтобы иметь лучшее представление о нынешней ситуации и том контексте, с которым сталкиваемся сейчас», — цитирует Поттера The Guardian.

Сезон чемпионата Англии был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Его возобновление намечено на 17 июня, когда «Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом».