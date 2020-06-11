Финал для «Баварии», победа «Партизана» в дерби и сенсационная осечка «Бенфики»: события дня в европейском футболе

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и в 24-й раз в истории вышла в финал Кубка Германии. «Партизан» оказался сильнее «Црвены Звезды» благодаря голу экс-полузащитника «Рубина» и ЦСКА Бибраса Натхо. «Бенфика» неожиданно потеряла очки в матче с аутсайдером чемпионата Португалии. А встречу испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» доиграли через 178 дней после её остановки. RT рассказывает о самых интересных событиях дня в европейском футболе.

45-й гол Левандовски и 23-я результативная передача Мюллера

На этой неделе двумя полуфинальными матчами возобновился розыгрыш Кубка Германии. Во вторник «Байер» на выезде играл с «Саарбрюкеном», а в среду «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. В результате оба фаворита одержали победы — 3:0 и 2:1 соответственно.

Мюнхенцы обыграли соперника во второй раз за месяц, отомстив за неудачу в финале Кубка Германии — 2017/18. В конце мая подопечные Ханса-Дитера Флика разгромили «Айнтрахт» — 5:2, взяв реванш за поражение в матче первого круга Бундеслиги (1:5).

В кубковом матче хозяева открыли счёт уже на 14-й минуте. Иван Перишич поразил чужие ворота после аккуратного заброса в исполнении Томаса Мюллера. Для полузащитника эта результативная передача стала 23-й во всех турнирах в сезоне-2019/20.

После перерыва «Айнтрахту» удалось отыграться благодаря точному удару Данни да Косты, но уже спустя пять минут мюнхенцев вновь вывел вперёд Роберт Левандовски. Судья засчитал гол, оказавшийся победным, после просмотра повтора. Поляк забил 45-й мяч в текущем сезоне и обновил собственный рекорд результативности.

«Бавария» в 24-й раз вышла в финал Кубка Германии и 4 июля в Берлине сыграет с «Байером». В случае успеха мюнхенский клуб может в 20-й раз завоевать этот трофей.

Возобновление сезона в Испании и доигровка спустя полгода

В среду доигровкой матча 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» возобновился футбольный сезон в Испании. Первый тайм этой встречи состоялся ещё 15 декабря. Однако в перерыве поединок был остановлен из-за оскорбительных кричалок фанатов «Райо Вальекано» в адрес украинского нападающего соперника Романа Зозули.

Доигровка изначально была назначена на февраль, но из-за пандемии коронавируса состоялась лишь 10-го июня. Таким образом, между первым и вторым таймом этого матча прошло 178 дней. Спустя почти полгода в составе «Альбасете» произошли серьёзные изменения: команду покинули главный тренер Луис Мигель Рамис, а также пара футболистов, принимавших участие в той встрече. Вдобавок гости должны были начать встречу в меньшинстве из-за удаления полузащитника сборной Азербайджана Эдди Сильвестре.

В результате «Райо Вальекано» добился победы. На 61-й минуте единственный мяч забил перуанский защитник Луис Адвинкула. Зозуля же, подвергшийся обструкции в декабре, поразить чужие ворота не сумел.

Невероятный мяч в ворота «Бенфики» и тяжёлая победа «Порту»

В соседней Португалии чемпионат идёт полным ходом и радует любителей футбола неожиданными результатами. Так, в прошлом туре лидирующий «Порту» уступил «Фамаликану», а «Бенфика» не сумела поразить ворота «Тонделы» — 0:0. После этого матча автобус с футболистами столичной команды атаковали фанаты.

Однако в 26-м туре лиссабонцы вновь допустили осечку. На этот раз действующий чемпион страны на выезде не сумел удержать победный счёт в матче с аутсайдером турнира «Портимоненсе», который неделю назад одержал первую победу в чемпионате страны в 2020 году.

В первом тайме гости дважды поразили ворота соперника. Открыл счёт нападающий Пицци, для которого этот гол стал 15-м в текущем сезоне Примейры. Он догнал в гонке бомбардиров одноклубника Винисиуса Мораиса.

Однако после перерыва «Бенфика» дважды пропустила после розыгрыша угловых. Особенно красивым получился гол Карлоса Эугенио Тавареса дос Сантоса, который из-за пределов штрафной нанёс точный удар в дальнюю девятку — 2:2. Лиссабонцы вновь допустили необъяснимую осечку и в четвёртый раз подряд сыграли вничью с уступающим в классе соперником в чемпионате страны.

А вот «Порту» после неудачи во встрече с «Фамаликаном» провёл работу над ошибками и с минимальным счётом обыграл «Маритиму». Единственный мяч уже на шестой минуте забил Хесус Корона. В концовке «драконы» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Алекс Теллес. Победа позволила «Порту» единолично возглавить турнирную таблицу и оторваться от «Бенфики» на два очка.

Травма Татаева и третий матч Лёвина в стартовом составе

В карьере российского защитника «Млада-Болеслава» Алексея Татаева, похоже, наступила чёрная полоса. В двух матчах чемпионата Чехии подряд он отмечался автоголами, а в среду получил травму. Российский футболист вынужден был покинуть поле уже на 35-й минуте домашней встречи с «Сигмой».

К тому моменту хозяева уступали с минимальным счётом. Им так и не удалось поразить чужие ворота, а вот гости в концовке поставили точку в важнейшей для себя игре — 2:0.

«Млада Болеслав» продлила безвыигрышную серию в национальном первенстве до пяти встреч. При этом в последних 11 турах команда одержала лишь одну победу. Коллектив Татаева рискует не попасть в плей-офф за право участия в Лиге Европы. Для того, чтобы обеспечить себе место в этом розыгрыше, необходимо занять с седьмого по десятое место в таблице.

Перед заключительным туром «Млада Болеслав» располагается на девятой строчке, по дополнительным показателям опережая «Богемианс-1905». В свою очередь, «Сигма» отстаёт от «Млады» на три очка, но имеет преимущество над соперником по личным встречам. Однако обойти оппонента команде из Оломоуца будет сложно, ведь в заключительном туре национального первенства её ждёт матч с местным грандом «Викторией Плзень», тогда как «Младу» — встреча с аутсайдером «Карвиной».

А вот «Богемианс-1905» Владислава Лёвина набрал отличный ход. После обидного поражения от «Спарты» дружина россиянина обыграла на выезде «Словацко» — 2:1. Сам полузащитник провёл на поле все 90 минут.

Весь матч с «Динамо» отыграл и защитник «Теплице» Евгений Назаров, но это не помогло его команде одержать победу. В гостях «Теплице» открыл счёт сразу после перерыва, но спустя пять минут пропустил ответный мяч. А в концовке хозяева дожали оппонента — 3:1. За тур до финиша регулярного чемпионата «Теплице» располагается на 12-м месте из 16. Задача команды — не опуститься строчкой ниже, чтобы не вылететь из элитного дивизиона напрямую.

Победный гол Натхо и тысячи фанатов на трибунах

Помимо Германии полуфинальные матчи национального кубка в среду состоялись в Сербии. «Партизан» принимал «Црвену Звезду» в рамках 254-го поединка Вечного дерби. Уровню противостояния соответствовала и атмосфера на трибунах. Стадион «Райко Митич» в Белграде, вмещающий 55 тыс. зрителей, собрал аудиторию в 25 тыс. В Сербии после резкого снижения заболеваемости коронавирусом разрешили посещать футбольные матчи неограниченному числу людей при условии соблюдении дистанции в метр. Однако, судя по фотографиям, на дерби это правило не соблюдалось.

Сама игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом. «Црвена Звезда», уже гарантировавшая себе чемпионство, в этом сезоне не сумеет сделать «золотой дубль». Единственный мяч на 58-й минуте забил экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо. После передачи партнёра израильтянин пробил по воротам с близкого расстояния, и мяч пролетел точно под мышкой у голкипера.

«Партизан» одержал 81-ю победу в белградском дерби при 64 ничьих и 109 поражениях. При этом чёрно-белые в третий раз подряд обыграли принципиального соперника в Кубке Сербии с минимальным счётом. В 2019-м и 2017-м команда оказывалась сильнее в финале турнира. В текущем сезоне «Партизан» поспорит за трофей с «Войводиной» из Нови-Сада.

Хет-трик Собослаи за 36 минут и 22-й гол Дака

В Австрии «Зальцбург» сделал очередной шаг к завоеванию седьмого чемпионского титула подряд. Действующий обладатель трофея на выезде разгромил «Штурм» — 5:1. Хозяева уже в середине первого тайма остались в меньшинстве, а последние 20 минут и вовсе провели вдевятером.

Главным героем в составе гостей стал 19-летний полузащитник Доминик Собослаи. Венгр ещё до перерыва оформил хет-трик, ставший для него вторым в карьере. На то, чтобы трижды поразить чужие ворота, у молодого футболиста ушло всего 36 минут. Очередным голом отметился и лучший бомбардир «Зальцбурга» Патсон Дака. Форвард сборной Замбии забил шестой мяч в последних четырёх встречах и 22-й в текущем сезоне. В гонке бомбардиров турнира он уступает лишь Шош-Зальману Вайссману из «Вольфсберга», в активе которого 24 гола.

Между тем ЛАСК, лидировавший большую часть сезона, допустил очередную осечку. Команда из Линца дома с минимальным счётом уступила венскому «Рапиду». В трёх матчах плей-офф чемпионов ЛАСК набрал лишь одно очко и отстал от «Зальцбурга» на пять баллов.