Рекорд Левандовски, второй автогол Татаева за неделю и удачный выход Жамалетдинова: главные события европейского футбола

Роберт Левандовски помог «Баварии» обыграть «Байер» в матче Бундеслиги и побил личный рекорд результативности. А полузащитник леверкузенцев Флориан Вирц стал самым юным автором забитого мяча в истории чемпионата Германии. Российский защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев отметился автоголом второй раз за неделю. А нападающий польского «Леха» Тимур Жамалетдинов помог своей команде совершить впечатляющий камбэк.

Три удаления и 16-я жёлтая карточка Гясулы

В центральном матче 30-го тура Бундеслиги сражающийся за медали «Байер» принимал лидирующую «Баварию». Хозяева открыли счёт уже на девятой минуте. Лукас Аларио убежал к чужим воротам и точно пробил в ближний угол. После просмотра повтора судья гол засчитал.

Однако «Бавария» отыгралась в середине первого тайма. Гости воспользовались ошибкой соперника и организовали быстрый контрвыпад, который точным ударом завершил Кингсли Коман. А незадолго до перерыва подопечные Ханса-Дитера Флика отличились ещё дважды. Голами отметились Леон Горецка и Серж Гнабри.

Было бы несправедливо, если бы в такой результативной игре ушёл с поля без забитого мяча Роберт Левандовски. Лучший бомбардир «Баварии» поразил чужие ворота во втором тайме. После подачи с правого фланга поляк головой отправил снаряд в сетку. Данный гол стал для форварда 44-м в текущем сезоне, и он установил личный рекорд результативности. Также форвард в третий раз в карьере забил 30 мячей в Бундеслиге за сезон.

После этого исход противостояния был предрешён, но в концовке произошло ещё одно важное событие. На последних минутах «Байеру» удалось уйти от крупного поражения благодаря юному Флориану Вирцу. Полузащитник из пределов штрафной красиво закрутил мяч в дальнюю девятку по недостижимой траектории для Мануэля Нойера.

Попутно Вирц стал самым молодым автором гола в Бундеслиге в истории. В день матча с «Баварией» ему исполнилось всего 17 лет и 34 дня.

Мюнхенцы же одержали девятую победу подряд в Бундеслиге. Мало того, лидер установил своеобразный рекорд. Впервые в истории турнира одна из команд по итогам 30 туров сумела отличиться 90 раз (в среднем по три мяча за игру). Также необходимо отметить Томаса Мюллера, который выполнил 20-ю результативную передачу в текущем сезоне чемпионата Германии и повторил рекорд турнира, установленный в 2015-м Кевином Де Брёйне.

Важнейшую победу в субботу одержал и главный преследователь «Баварии» дортмундская «Боруссия». Коллектив Люсьена Фавра провёл крайне непростую встречу с неуступчивой «Гертой», которая буквально обрела второе дыхание после прихода на тренерский мостик Бруно Лаббадиа.

Однако набрать очки в Дортмунде берлинцы не смогли. Очередные три балла хозяевам принёс точный удар Эмре Джана с линии штрафной на исходе часа игры. Открыв счёт, чёрно-жёлтые относительно спокойно довели дело до победы, которая стала для них 11-й в последних 13 турах Бундеслиги.

А вот конкуренты дортмундцев в борьбе за медали в 30-м туре допустили осечки. В пятницу мёнхенгладбахская «Боруссия» неожиданно на выезде уступила «Фрайбургу» — 0:1. Гости владели мячом 60% игрового времени, нанесли 14 ударов по воротам соперника, но забить так и не смогли.

«Фрайбург» же воспользовался редким моментом на подаче стандартного положения. Вдобавок полностью сработала замена от главного тренера команды Кристиана Штрайха. Нильс Петерсен появился на поле по истечении часа игры и первым же касанием отправил мяч в чужие ворота.

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А «Боруссия» через несколько минут вовсе осталась в меньшинстве. Форвард Алассан Плеа получил вторую жёлтую карточку за фол на чужой половине поля. Вслед за ним с тренерской скамейки был удалён спортивный директор мёнхенгладбахцев Макс Эберл, недовольный решением рефери.

Тем временем «Лейпциг» умудрился потерять очки в матче с замыкающим турнирную таблицу «Падерборном». В отчётном поединке также не обошлось без удаления: защитник фаворита Деотшанкюль Юпамекано получил две жёлтые карточки к 43-й минуте.

На тот момент «Лейпциг» вёл в счёте благодаря точному удару Патрика Шика. Чех забил десятый мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии с передачи Тимо Вернера. В свою очередь, немец набрал 33-е очко за результативность (25 + 8) в Бундеслиге. Первое место по количеству баллов за результативность вместе с Вернером делят Левандовски (30 + 3) и Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии» (17 + 16).

А вот забить Тимо так и не удалось. Во втором тайме он имел пару стопроцентных моментов, но не сумел их реализовать. В результате в добавленное арбитром время «Падерборн» ушёл от поражения. После подачи углового Кристиан Штродьек с близкой дистанции отправил мяч в цель.

Также в составе аутсайдера необходимо отметить Клауса Гясулу. Защитник в матче с «Лейпцигом» получил 16-ю жёлтую карточку в текущем сезоне и повторил рекорд Бундеслиги, установленный экс-защитником «Шальке» Томашем Гайто в сезоне-1998/99. Удивительно, что при таком количестве «горчичников» футболиста ещё ни разу не удаляли с поля.

Третий матч тура, в котором судья показал красную карточку, — противостояние «Фортуны» и «Хоффенхайма». Гости уже на пятой минуте позволили отличиться Роувену Хеннингсу, а на девятой — остались в меньшинстве. С поля был удалён защитник Беньямин Хюбнер.

Однако «Хоффенхайм» даже в меньшинстве перевернул ход встречи с ног на голову. Сначала Мунас Даббур забил дебютный мяч в составе команды, а затем экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер вывел гостей вперёд.

Аутсайдера от поражения спас всё тот же Хеннингс. За 14 минут до финального свистка он реализовал пенальти и оформил дубль. Теперь в активе 32-летнего нападающего, проводящего лишь третий сезон в Бундеслиге, значатся 14 мячей в чемпионате страны. В гонке бомбардиров турнира Роувен уступает лишь Левандовски, Вернеру и Санчо.

Наконец, ещё один сражающийся за выживание коллектив «Майнц» сумел воспользоваться осечкой конкурента. Подопечные Ахима Байерлорцера на выезде обыграли «Айнтрахт» (2:0) и одержали первую победу в первенстве страны с 29 февраля.

Третья победа «Зандхаузена» подряд и 30-й матч Жирова

Также в пятницу стартовал 30-й тур второй Бундеслиги. «Зандхаузену», в составе которого выступает российский защитник Александр Жиров, удалось добиться третьей победы подряд. Коллектив Уве Кошината на выезде оказался сильнее середняка «Гройтер Фюрта» — 2:1.

Это позволило «Зандхаузену» подняться на восьмое место. Однако побороться за повышение в классе команде будет непросто, поскольку от третьего места, дающего право сыграть в стыковых матчах с представителем первой Бундеслиги, её отделяют десять баллов. При этом до финиша сезона осталось провести восемь туров.

Что касается Жирова, то он вновь отыграл все 90 минут. В текущем сезоне Александр полностью провёл все 30 матчей турнира.

Обидная развязка для «Млады Болеслав» и пропущенный «Богемиансом» мяч в концовке

А вот для российских легионеров, выступающих в Чехии, выходные сложились менее удачно. «Млада Болеслав» с Алексеем Татаевым в составе вновь осталась без победы.

Однако субботнюю ничью с занимающим третье место «Слованом» бывший коллектив Николая Комличенко вполне может занести себе в актив. Гости, даже оставшись в меньшинстве после удаления Якуба Климы в середине первого тайма, лидировали до самого последнего момента. Мало того, за 15 минут до финального свистка составы оппонентов уравнялись, после того как красную карточку получил украинский защитник «Слована» Тарас Качараба.

Однако в добавленное арбитром время хозяева всё же ушли от поражения, и помог им в этом Татаев. Россиянин неудачно подстроился под удар соперника: от его головы мяч влетел в сетку — 2:2. Алексей отметился автоголом во втором туре подряд.

«Богемианс-1905» с Владиславом Лёвиным в субботу принимал другого местного гранда — «Спарту». И в данном случае развязка также получилась для команды россиянина крайне разочаровывающей. На 84-й минуте гости вырвали победу с минимальным счётом благодаря точному удару Бенжамина Тетте. Зато Лёвин во втором туре подряд провёл на поле все 90 минут.

Шесть забитых мячей и два пенальти

А в чемпионате Польши в субботу состоялось «российское» противостояние. «Заглембе» Евгения Башкирова принимал «Лех» Тимура Жамалетдинова. Впрочем, если первый вышел на поле в стартовом составе, то второй остался на скамейке запасных.

Соперники быстро обменялись забитыми мячами, но в концовке тайма хозяева отличились дважды и обеспечили себе комфортный гандикап.

Казалось, сражающийся за медали «Лех» потерпит поражение, однако коллективу из Познани удалось спастись ближе к финальному свистку. Отрадно, что гости дважды поразили чужие ворота сразу после выхода на поле Жамалетдинова на 73-й минуте. Сравнял счёт «Лех» с пенальти, назначенного в самой концовке после просмотра повтора, — 3:3.