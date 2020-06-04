Сенсации в Португалии и гол первым касанием в Германии: главные события дня в европейском футболе

Ведущий борьбу за чемпионство «Порту» в первом же своём матче чемпионата Португалии после возобновления сезона сенсационно уступил новичку Примейры «Фамаликану», а аутсайдер турнира «Портимоненсе» прервал затяжную безвыигрышную серию. Хавбек «Айнтрахта» Штефан Ильзанкер не только забил «Вердеру» первым же касанием после выхода на замену в концовке матча Бундеслиги, но и успел оформить дубль. А российский защитник чешского «Млада-Болеслава» Алексей Татаев отметился дебютным автоголом во взрослой карьере. RT рассказывает о главных событиях в европейском футболе.

Удачные замены «Айнтрахта» и десятая голевая передача Костича

Болельщики сражающегося за выживание в Бундеслиге «Вердера» после удачно проведённых командой трёх матчей чемпионата Германии (семь очков из девяти возможных) рассчитывали на то, что их любимцы в домашней встрече обыграют нестабильный «Айнтрахт» и наконец покинут зону вылета.

Однако их надеждам не суждено было сбыться, хотя в первом тайме хозяева владели преимуществом и даже претендовали на пенальти незадолго до перерыва. Но судья, посмотрев повтор спорного эпизода, определил не нарушение правил, а положение вне игры у футболиста бременцев.

Во втором тайме ход встречи сильно изменился, и инициативу перехватил «Айнтрахт». На 61-й минуте игры Андре Силва точным ударом головой вывел гостей вперёд. Этот гол стал для португальца восьмым в текущем сезоне Бундеслиги и четвёртым после возобновления турнира. В командной гонке бомбардиров он догнал Мартина Хинтереггера.

В концовке матча сыграли замены Адольфа Хюттера. В качестве джокера неожиданно выступил опытный полузащитник Штефан Ильзанкер. Австриец появился на поле за девять минут до конца основного времени, отличился первым же касанием после розыгрыша стандартного положения, а затем оформил дубль.

Любопытно, что для Ильзанкера эти голы стали первыми за 4,5 года. 31-летний опорник никогда не отличался высокой результативностью и до матча в Бремене забил за всю карьеру лишь десять раз. Дубль же Штефан оформил впервые. Удачно проявили себя и другие вышедшие на замену у «Айнтрахта» футболисты. Бас Дост и Джонатан де Гузман отметились результативными передачами.

А Силве ассистировал Филип Костич, для которого этот голевой пас стал десятым в текущем сезоне. Он восьмой футболист Бундеслиги, достигший этой отметки.

Неожиданное поражение «Порту» и первая победа «Портимоненсе» в году

3 июня футбольный чемпионат возобновился в ещё одной европейской стране — Португалии. И первые же матчи местной Примейры принесли сенсационные результаты. Сперва аутсайдер турнира «Портимоненсе» прервал затяжную безвыигрышную серию в поединке с занимающим девятое место «Жил Висенте».

Одного точного удара Лукаса Фернандеса хватило хозяевам для того, чтобы добыть три очка, — 1:0. Эта победа стала для команды первой в 2020 году. В последний раз «Портимоненсе» выигрывал 30 ноября 2019-го. С учётом кубковых турниров неудачная серия коллектива из Портимана растянулась на 13 матчей.

Теперь положение аутсайдера выглядит не настолько безнадёжным, ведь подопечным Паулу Сержиу достаточно набрать всего три балла, чтобы покинуть зону вылета.

Вслед за «Портимоненсе» сенсацию произвёл новичок Примейры «Фамаликан». Коллектив Жоау Педру Соузы дома обыграл лидирующий «Порту» — 2:1. Впрочем, назвать такой результат абсолютно неожиданным нельзя, ведь клуб из Вила-Нова-ди-Фамаликана отлично начал сезон и вплоть до девятого тура даже лидировал. Однако с крупного выездного поражения от «Порту» (0:3) началось их постепенное падение.

Но дома «Фамаликан» сумел взять у гранда реванш. В поражении футболисты «Порту» вполне могут винить вратаря Агустина Маркесина, который во втором тайме допустил две ошибки, предопределившие исход встречи. Сначала опытный аргентинец под прессингом оппонента фактически выполнил результативную передачу на Фабиу Мартиньша, а затем пропустил удар Педру Гонсалвеша в ближний угол из-за пределов штрафной.

«Порту» ответил лишь точным выстрелом Хесуса Короны из угла вратарской. Не помог команде спастись и экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш, который вышел на замену на 73-й минуте и ничем не запомнился. Таким образом, «драконы» прервали семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. Мало того, в четверг в случае победы над «Тонделой» их обойдёт «Бенфика».

Второй матч Лёвина и возвращение Татаева после дисквалификации

Также на неделе состоялись матчи 27-го тура Высшей лиги чемпионата Чехии, в которой на данный момент выступают пятеро россиян. Почти все они приняли участие в очередных встречах своих команд.

Защитник «Млада-Болеслава» и молодёжной сборной страны Алексей Татаев вернулся в строй после дисквалификации и в матче с «Фаставом» отметился дебютным автоголом во взрослой карьере. Ранее 21-летний защитник поражал собственные ворота лишь в молодёжном первенстве России. В середине первого тайма Татаев неудачно подставился под удар оппонента, и от ноги Алексея снаряд срикошетил в ближний угол. Правда, всего через пару минут «Млада-Болеславу» удалось отыграться, но больше забитых мячей болельщики не увидели.

Коллектив россиянина до трёх матчей продлил безвыигрышную серию в чемпионате Чехии, а в последних девяти турах команда одержала лишь одну победу, набрала шесть очков и опустилась на девятое место. Без ушедшего в «Динамо» Николая Комличенко «Млада-Болеслав» оказался не готов к борьбе за путёвку в еврокубки.

Куда удачнее сложился тур для набравшего отличный ход «Богемианса» Владислава Лёвина. Команда россиянина на выезде с минимальным счётом обыграла аутсайдера «Опаву» и одержала четвёртую подряд победу в национальном первенстве и третью — после возобновления сезона, что помогло подопечным Лудека Клусачека подняться на десятое место.

Лёвин же, пропустивший шесть месяцев в прошлом году из-за серьёзной травмы колена, принял участие лишь во втором матче чемпионата Чехии и впервые провёл на поле все 90 минут.

«Теплице», за который играют арендованные у «Краснодара» Евгений Назаров и Игорь Парадин, показывает куда более скромные результаты. В среду команда уступила с разгромным счётом на выезде пражской «Спарте» — 0:3. Причём все мячи были забиты ещё до перерыва. Дубль оформил Либор Козак, а экс-полузащитник «Ростова» Гуэлор Канга реализовал пенальти.

Что касается российских футболистов «Теплице», то Назаров во втором туре подряд попал в стартовый состав команды и впервые в сезоне провёл на поле все 90 минут. Парадин же, который ранее, напротив, играл чаще соотечественника, во втором поединке подряд остался на скамейке запасных и вышел на замену лишь за восемь минут до финального свистка.

Осечка лидера в Австрии и важная победа «Зальцбурга»

Помимо чемпионата Португалии на неделе возобновилось национальное первенство Австрии. И в первом же туре плей-офф чемпионов местному гегемону «Зальцбургу», не отдающему соперникам золото с 2014-го, удалось догнать неожиданного лидера сезона ЛАСК, который лишь несколько лет назад поднялся в Бундеслигу.

Групповой турнир чемпионата Австрии коллектив из Линца завершил с шестиочковым отрывом от гегемона. Перед плей-офф набранные командами очки разделили на два — так гандикап сократился до трёх баллов.

И в первом же туре после возобновления сезона «Зальцбург» нивелировал отставание. ЛАСК впервые в истории уступил скромному «Хартбергу» — 1:2. Причём лидер открыл счёт уже на девятой минуте, но в середине первого тайма позволил сопернику отыграться. А на 93-й минуте Дарио Тадич забил 12-й мяч в текущем сезоне Бундеслиги и принёс «Хартбергу» неожиданную волевую победу.

«Зальцбург» не имел права не воспользоваться осечкой прямого конкурента и дома обыграл занимающий третье место «Рапид» — 2:0. Первый мяч забил нападающий Патсон Дака, для которого этот гол стал 18-м в национальном первенстве.

Но с этим результатом 21-летний замбиец занимает только второе место в гонке бомбардиров турнира, уступая форварду «Вольфсберга» Шош-Зальману Вайссману (23 гола). К слову, точный удар израильтянина в ворота «Штурма» помог его команде одержать победу и обойти «Рапид» в борьбе за бронзу. А третье место в гонке бомбардиров австрийской Бундеслиги с 16 мячами до сих пор занимает Эрлинг Холанд, уже давно выступающий в чемпионате Германии.