Победный дубль в Португалии и триумф в Кубке Польши: чего могут добиться российские футболисты в Европе в этом сезоне

В ряде стран Европы футбольные чемпионаты возобновились или определили даты первых матчей после перерыва. Борьбу за трофеи продолжат несколько российских игроков, выступающих в иностранных клубах. Вратарь Иван Злобин может одержать победу в чемпионате и Кубке Португалии вместе с «Бенфикой», нападающий Тимур Жамалетдинов уже помог «Леху» пробиться в полуфинал Кубка Польши, а другие попытаются помочь своим клубам квалифицироваться в еврокубки.

Иван Злобин («Бенфика»)

Чемпионат Португалии возобновится 3 июня. На эту дату уже назначены два матча Высшей лиги, в одном из которых сыграет лидер турнирной таблицы — «Порту». На следующий день борьбу за титул с ним продолжит «Бенфика», за которую выступает российский вратарь Иван Злобин.

У воспитанника ЦСКА есть отличные шансы оформить со своей командой победный дубль в этом непростом сезоне. В чемпионате страны «Бенфика» отстаёт от «Порту» всего на одно очко, а впереди ещё десять туров. Между собой принципиальные соперники уже не сыграют, так что команде Злобина нужно надеяться хотя бы на одну осечку конкурента и при этом самой стараться не терять очки. А вот в финале Кубка Португалии противники сойдутся и в очном споре выявят лучшего, правда, дата проведения матча пока не определена.

Справедливости ради, сам Злобин вряд ли сможет принять непосредственное участие в борьбе за трофеи. Почти весь сезон он провёл на скамейке запасных. В Кубке Португалии 23-летний голкипер защищал ворота, но только до четвертьфинала. Тем не менее из-за плотного графика оставшихся матчей шансы Злобина выйти на поле будут выше обычного — ротация может понадобиться даже основному вратарю Одиссеасу Влаходимосу.

Тимур Жамалетдинов («Лех»)

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Футбольный турнир возобновился и в Польше, где на правах аренды выступает игрок ЦСКА Тимур Жамалетдинов. Его «Лех» уже успел пробиться в полуфинал Кубка страны, причём 23-летний нападающий этому поспособствовал. Именно он забил победный мяч в матче с мелецкой «Сталью», прошедшем 27 мая. В следующем раунде команда из Познани встретится 8 июля с «Лехией», а в случае победы оспорит трофей и путёвку в Лигу Европы с «Краковией» или «Легией».

В чемпионате Польши «Леху» будет тяжело бороться за титул. Отставание от лидирующей «Легии» составляет девять баллов. Но зато команда Жамалетдинова всего на одно очко отстаёт от идущего вторым «Пяста». Впереди у польских клубов ещё четыре тура регулярного чемпионата, после чего восемь лучших команд продолжат борьбу в чемпионском раунде. У «Леха» есть все шансы добыть серебро национального первенства.

Евгений Башкиров («Заглембе»)

В более тяжёлом положении находится другая польская команда — «Заглембе», куда в феврале этого года перешёл из «Рубина» Евгений Башкиров. Перед перерывом она занимала 11-е место в турнирной таблице с отставанием в четыре очка от зоны чемпионского раунда. За четыре матча команде российского полузащитника будет непросто отыграть такой разрыв. Но можно не сомневаться в том, что в клубе рассчитывают на помощь россиянина. Башкиров уже успел провести в «Заглембе» три матча и стал автором голевой передачи.

Если пробиться в первую восьмёрку не удастся, то бывшему полузащитнику «Томи» и «Крыльев Советов» останется бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Эта задача будет проще, так как у «Заглембе» есть преимущество в семь очков перед занимающей 14-е место «Короной».

Денис Черышев («Валенсия»)

В ближайшие две недели возобновится чемпионат Испании по футболу. Газета Marca опубликовала подробный календарь оставшихся матчей, которые начнутся 11 июня. Уже через два дня после старта на поле должен будет вернуться игрок сборной России Денис Черышев. Его «Валенсия» проведёт первую после связанного с коронавирусом перерыва игру дома с «Леванте».

Команде Черышева предстоит за оставшиеся 11 туров вернуться в еврокубковую зону. Сейчас «Валенсия» находится на седьмом месте с отставанием в три очка от «Атлетико», своего ближайшего конкурента. Из шести команд, которые находятся выше в турнирной таблице, Черышеву предстоит встретиться с двумя — «Реалом» и «Севильей».

Фёдор Смолов («Сельта»)

14 июня шанс выйти на поле будет у Фёдора Смолова. Его «Сельта» примет на своём поле «Вильярреал». Для клуба из Виго это будет первый шаг в борьбе за сохранение прописки в Примере.

Сейчас команда Смолова находится на 17-м месте, всего в одном очке от зоны вылета. Находящиеся позади «Майорка», «Леганес» и «Эспаньол» сохраняют шансы на то, чтобы опередить «Сельту», которая с 2013 года оставалась в элите испанского футбола.

Алексей Татаев («Млада-Болеслав»)

После отъезда Николая Комличенко российское присутствие в «Млада-Болеславе» уменьшилось до одного человека. В команде продолжает выступать защитник Алексей Татаев. Правда, в первом после перерыва матче с лидером чемпионата Чехии «Славией» он не сыграл. Виной тому стала дисквалификация из-за перебора жёлтых карточек.

Как и в прошлом сезоне, «Млада» продолжает бороться только за участие в Лиге Европы. Шансы на это у неё сохраняются, хотя после поражения от пражан клуб и опустился на седьмое место в турнирной таблице.

Команде Татаева нужно постараться за оставшиеся пять туров регулярного чемпионата пробиться в первую шестёрку и продолжить борьбу в чемпионской группе. В противном случае она сможет лишь принять участие в плей-офф за последнюю путёвку в еврокубки.

Александр Жиров («Зандхаузен»)

В Германии футбольный сезон уже в самом разгаре, и там продолжает выступать центральный защитник Александр Жиров, успевший поиграть в нескольких клубах РПЛ и ФНЛ. Правда, он выходит на поле не в матчах элитного дивизиона, а второй Бундеслиги, где представляет «Зандхаузен».

Команда Жирова в начале сезона претендовала на повышение в классе, но сейчас должна бороться за выживание. По итогам трёх прошедших после перерыва туров «Зандхаузен» опустился на 14-ю строчку и находится всего в четырёх очках от 16-й.

Со своей стороны Жиров делает всё возможное, чтобы команда не оказалась ещё ниже. В двух последних встречах, одну из которых он провёл в статусе капитана, защитник помог своей команде не пропустить ни одного мяча и даже стал автором голевой передачи, которая принесла победу над «Вееном».

Фёдор Кудряшов («Антальяспор») и Антон Митрюшкин («Сьон»)

Не всем российским футболистам удалось дождаться возобновления сезона. Так, для Александра Головина из «Монако» он уже закончен, так как во Франции власти не разрешили проводить соревнования до сентября.

Пока остаётся неясной ситуация с ещё двумя известными игроками из России. Ждёт новостей о возобновлении чемпионата Турции Фёдор Кудряшов, перешедший зимой в «Антальяспор». Местная федерация намерена доиграть сезон, но пока окончательное решение не принято. Если футболу в стране всё-таки будет дан зелёный свет, то Кудряшов сможет побороться за Кубок Турции, где его команда добралась до полуфинала. В чемпионате же «скорпионы» расположились в середине турнирной таблицы.

Вратарю Антону Митрюшкину повезло больше. В Швейцарии объявили о том, что футбольные матчи можно будет начать 8 июня, но точные даты пока названы не были. Так что «Сьон», где играет российский голкипер, ещё сохраняет шансы выиграть Кубок страны, но когда состоится четвертьфинальный матч против «Рапперсвиль-Йоны», пока неизвестно. В чемпионате страны клуб Митрюшкина будет вынужден бороться за выживание, так как от зоны вылета он находится всего в четырёх очках.