Футболист «Байера» Вирц стал самым молодым игроком, забившим гол в Бундеслиге

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц установил новый рекорд немецкой Бундеслиги.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте соревнований. Мяч в ворота «Баварии» Вирц забил в возрасте 17 лет 1 месяц и 3 дня.

В списке самых молодых бомбардиров Бундеслиги Вирц опередил Нури Шахина (17 лет 2 месяца и 21 день), Юлиана Дракслера (17 лет 6 месяцев и 12 дней), Тимо Вернера (17 лет 6 месяцев и 16 дней) и Кристиана Пулишича (17 лет 6 месяцев и 30 дней).

Ранее «Лейпицг» в меньшинстве упустил победу над «Падеборном» в матче Бундеслиги.