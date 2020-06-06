Футболист «Байера» Вирц стал самым молодым игроком, забившим гол в Бундеслиге

Короткая ссылка
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц установил новый рекорд немецкой Бундеслиги.
Футболист «Байера» Вирц стал самым молодым игроком, забившим гол в Бундеслиге
  • Reuters

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте соревнований. Мяч в ворота «Баварии» Вирц забил в возрасте 17 лет 1 месяц и 3 дня.

В списке самых молодых бомбардиров Бундеслиги Вирц опередил Нури Шахина (17 лет 2 месяца и 21 день), Юлиана Дракслера (17 лет 6 месяцев и 12 дней), Тимо Вернера (17 лет 6 месяцев и 16 дней) и Кристиана Пулишича (17 лет 6 месяцев и 30 дней).

Ранее «Лейпицг» в меньшинстве упустил победу над «Падеборном» в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить