«Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Падеборном» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 1:1.
«Лейпциг» забил первым. На 27-й минуте Патрик Шик отличился с передачи Тимо Вернера.
Уже на 43-й минуте хозяева поля остались вдесятером, после того как вторую за тайм жёлтую карточку получил защитник Деотшанкюль Юпамекано.
«Падерборн» сумел отыграться уже в компенсированное ко второму тайму время — на 2-й добавленной минуте забил Кристиан Штродьек.
«Лейпциг» с 59 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Падеборн» с 20 очками остался на последнем, 18-м месте.
Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала девятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Байер».