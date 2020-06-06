«Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Падеборном» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» и «Падеборн» сыграли вничью в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 1:1.

«Лейпциг» забил первым. На 27-й минуте Патрик Шик отличился с передачи Тимо Вернера.

Уже на 43-й минуте хозяева поля остались вдесятером, после того как вторую за тайм жёлтую карточку получил защитник Деотшанкюль Юпамекано.

«Падерборн» сумел отыграться уже в компенсированное ко второму тайму время — на 2-й добавленной минуте забил Кристиан Штродьек.

«Лейпциг» с 59 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Падеборн» с 20 очками остался на последнем, 18-м месте.

Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала девятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Байер».