«Бавария» одержала девятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Байер»

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Мюнхенская «Бавария» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» одержала девятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Байер»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Баварии», которая стала для команды девятой подряд в чемпионате, принесли голы Кингсли Комана, Леона Горецки, Сержа Гнабри и Роберта Левандовски.

«Байер» ответил голами Лукаса Аларио и Флориана Вирца.

«Бавария» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Байер» с 56 очками — пятый.

В других матчах игрового дня «Айнтрахт» на своём поле уступил «Майнцу» (0:2), а «Фортуна» и «Хоффенхайм» сыграли вничью (2:2).

Ранее СМИ сообщили, как изменилось число травм в Бундеслиге после возобновления сезона.

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