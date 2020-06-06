«Бавария» одержала девятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Байер»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Победу «Баварии», которая стала для команды девятой подряд в чемпионате, принесли голы Кингсли Комана, Леона Горецки, Сержа Гнабри и Роберта Левандовски.
«Байер» ответил голами Лукаса Аларио и Флориана Вирца.
«Бавария» с 70 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Байер» с 56 очками — пятый.
В других матчах игрового дня «Айнтрахт» на своём поле уступил «Майнцу» (0:2), а «Фортуна» и «Хоффенхайм» сыграли вничью (2:2).
Ранее СМИ сообщили, как изменилось число травм в Бундеслиге после возобновления сезона.