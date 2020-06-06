СМИ сообщили, как изменилось число травм в Бундеслиге после возобновления сезона

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Стало известно, насколько остановка сезона в немецкой футбольной Бундеслиге повлияла на количество травм после возобновления чемпионата.
СМИ сообщили, как изменилось число травм в Бундеслиге после возобновления сезона
  • Reuters

Как сообщает inews.co.uk, число игроков Бундеслиги, отсутствующих перед матчами 30 тура, составляет 51, а это это значительно меньше, чем на том же этапе сезона в прошлом году (68), и схоже с показателями 2018 и 2017 годов.

Таким образом, рестарт чемпионата в Германии не привёл к всплеску травм, которого опасались изначально.

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес выразил уверенность, что это произошло, так как командам разрешили делать по пять замен за игру, а отсутствие зрителей сделало игры, борьбу на поле менее интенсивными. 

Ранее Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности.

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