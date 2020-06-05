Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности

Немецкая футбольная Бундеслига оштрафовала полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за нарушение правил карантина во время пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте Бундеслиги, хавбек был оштрафован за то, что подстригся, пригласив домой парикмахера и не соблюдая при этом меры безопасности.

За то же самое был наказан его партнёр по команде Мануэль Аканджи.

До этого игроки опубликовали в своих социальных сетях фотографии, на которых они и их парикмахеры находились без масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что австрийский футбольный клуб ЛАСК лишили очков за нарушение карантина.