Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности

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Немецкая футбольная Бундеслига оштрафовала полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за нарушение правил карантина во время пандемии коронавируса.
Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности
  • Reuters

Как сообщается на сайте Бундеслиги, хавбек был оштрафован за то, что подстригся, пригласив домой парикмахера и не соблюдая при этом меры безопасности.

За то же самое был наказан его партнёр по команде Мануэль Аканджи.

До этого игроки опубликовали в своих социальных сетях фотографии, на которых они и их парикмахеры находились без масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что австрийский футбольный клуб ЛАСК лишили очков за нарушение карантина.

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