Бундеслига оштрафовала Санчо за стрижку на карантине с нарушением правил безопасности
- Reuters
Как сообщается на сайте Бундеслиги, хавбек был оштрафован за то, что подстригся, пригласив домой парикмахера и не соблюдая при этом меры безопасности.
За то же самое был наказан его партнёр по команде Мануэль Аканджи.
До этого игроки опубликовали в своих социальных сетях фотографии, на которых они и их парикмахеры находились без масок и перчаток.
Ранее сообщалось, что австрийский футбольный клуб ЛАСК лишили очков за нарушение карантина.