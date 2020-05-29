Австрийский футбольный клуб лишили очков за нарушение карантина

Австрийская футбольная Бундеслига оштрафовала клуб ЛАСК за нарушение медицинского протокола возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, клуб оштрафован на €75 тыс., а также лишён 12 очков за нарушение правил фейр-плей.

Причиной такого решения стал тот факт, что игроки клуба приступили к полноценным контактным занятиям, несмотря на действовавший запрет на проведение подобного вида тренировок. Отмечается, что клуб нарушил не только медицинский протокол, но и принцип фейр-плей, получив преимущество от более раннего возобновления занятий.

Таким образом, ЛАСК, лидировавший в турнирной таблице с 54 очками и опережавший идущий вторым «Зальцбург» на восемь очков, после санкций опустился на второе место и отстаёт от «Зальцбурга» на три балла. При этом, поскольку в австрийской Бундеслиге на второй стадии чемпионата заработанные в регулярном чемпионате очки делятся на два, ЛАСК потеряет шесть баллов, но отставание от «Зальцбурга» не изменится. До завершения чемпионата командам предстоит провести десять матчей, в том числе по две личные встречи.

Ранее сообщалось, что клуб Бундеслиги отстранил футболиста за отказ от сокращения зарплаты на время пандемии.