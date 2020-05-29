СМИ: Клуб Бундеслиги отстранил футболиста за отказ от сокращения зарплаты на время пандемии

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Клуб немецкой Бундеслиги «Унион» отстранил нападающего Себастьяна Польтера от матчей.
СМИ: Клуб Бундеслиги отстранил футболиста за отказ от сокращения зарплаты на время пандемии
  • © fc-union-berlin.de

Как сообщает пресс-служба клуба, Польтер продолжит тренироваться с командой до истечения срока контракта, но участия в матчах принимать не будет.

«Наш клуб является сообществом, которое формируется на солидарности, это одна из основополагающих ценностей. Себастьян — единственный представитель команды, решивший ей не следовать, что очень разочаровывает. Задача руководства клуба состоит в защите сплочённости коллектива, особенно в тяжёлое для всех время. Мы решили, что Себастьян больше не будет частью нашей команды», — заявил президент «Униона» Дирк Цинглер.

По данным немецких СМИ, причиной такого решения клуба является отказ Польтера от снижения зарплаты на время пандемии коронавируса.

29-летний Польтер играл за «Унион» на постоянной основе с 2017 года, до этого ещё сезон выступая на правах аренды. В его активе 104 матча за «Унион», в которых он забил 46 мячей и отдал 16 голевых передач. В разное время он также играл за «Вольфсбург», «Майнц», «Нюрнберг», а также английский «Куин Парк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Рами обвинил «Сочи» в нарушении контракта и объявил себя свободным агентом.

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