Рами обвинил «Сочи» в нарушении контракта и объявил себя свободным агентом

Чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами объявил себя свободным агентом, несмотря на действующий контракт с ФК «Сочи».

В пресс-релизе адвоката Жюля Планка сообщается, что «Сочи» «не выполнил ни одного из своих обязательств» перед Рами, а также утверждается, что футболист не получал в клубе зарплату.

«Игрок освобождён от любых договорных обязательств, и у него всё ещё есть желание продолжить свою профессиональную футбольную карьеру», — говорится в заявлении.

34-летний Рами был подписан ФК «Сочи» в феврале 2020 года. Стороны заключили контракт до лета 2020 года. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с Кокориным до фактического завершения сезона.