Рами обвинил «Сочи» в нарушении контракта и объявил себя свободным агентом
- Reuters
В пресс-релизе адвоката Жюля Планка сообщается, что «Сочи» «не выполнил ни одного из своих обязательств» перед Рами, а также утверждается, что футболист не получал в клубе зарплату.
«Игрок освобождён от любых договорных обязательств, и у него всё ещё есть желание продолжить свою профессиональную футбольную карьеру», — говорится в заявлении.
34-летний Рами был подписан ФК «Сочи» в феврале 2020 года. Стороны заключили контракт до лета 2020 года. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб.
Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с Кокориным до фактического завершения сезона.