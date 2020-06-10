Школьник из Леверкузена, сын пекаря из Фраскати и вундеркинд из Кобулети: самые юные голеадоры ведущих европейских лиг

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал самым молодым автором забитого мяча в Бундеслиге. Футболист поразил ворота «Баварии» в возрасте 17 лет 1 месяца и 3 дней. В Италии аналогичный рекорд с 1937-го удерживает сын пекаря из Фраскати Амедео Амадеи. В России грузинский полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе огорчил «Локомотив» в 2009-м спустя неделю после 17-го дня рождения. А в Нидерландах в историю вошёл Хенк Медема — младший, завершивший карьеру в 16 лет. RT рассказывает о самых юных голеадорах ведущих национальных первенств Европы.

Флориан Вирц («Байер»), Германия

Возраст/дата: 17 лет 1 месяц и 3 дня (6 июня 2020 года)

В недавнем матче с «Баварией» у футболистов «Байера» было не много поводов для радости. Леверкузенцы пропустили четыре мяча и потерпели второе поражение в последних трёх турах Бундеслиги.

Немного улучшил настроение болельщикам команды юный Флориан Вирц. В концовке поединка полузащитник из пределов штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку. Но главное — ещё не окончивший школу футболист стал самым юным автором гола в истории Бундеслиги. Ворота Мануэля Нойера он поразил всего месяц спустя после того, как ему исполнилось 17 лет. Тем самым Вирц побил рекорд экс-полузащитника дортмундской «Боруссии» Нури Шахина.

А вот в списке самых юных дебютантов турнира турок продолжает удерживать лидерство. Флориан занимает в нём третье место. Первый матч в Бундеслиге он провёл в возрасте 17 лет и 15 дней.

Нил Мопе («Ницца»), Франция

Возраст/дата: 16 лет 4 месяца и 1 день (15 декабря 2012 года)

В чемпионате Франции авторство самого молодого гола уже почти восемь лет удерживает нападающий Нил Мопе. В конце 2012-го воспитанник «Ниццы» поразил ворота «Эвиана». Причём сделал это в компенсированное время второго тайма и принёс своей команде победу, хотя по ходу встречи она уступала 0:2.

Карьера Мопе развивалась достаточно стремительно. Не успело Нилу исполниться 16, как он дебютировал в Лиге 1. А в следующем туре в матче с «Монпелье» форвард, выйдя на замену на 67-й минуте, успел заработать пенальти, который реализовал Дарио Цвитанич. Наконец, в 18-м туре игрок отметился дебютным мячом.

Всего в первом сезоне Мопе записал на свой счёт четыре гола во всех турнирах. По информации СМИ, нападающим даже интересовался «Милан». Но до топ-клубов форвард до сих пор не добрался. Поиграв во Франции, он переехал в Англию, где защищает цвета выступающего в АПЛ «Брайтона». В текущем сезоне на его счету восемь мячей в Премьер-лиге.

Фабрис Олинга («Малага»), Испания

Возраст/дата: 16 лет 3 месяца и 6 дней (18 августа 2012 года)

За несколько месяцев до того, как Мопе впервые отличился в Лиге 1, самый молодой на данный момент мяч в истории Примеры забил его одногодка Фабрис Олинга. Оба родились в 1996-м. Но Мопе превзойти достижение сверстника не удалось — тот отметился дебютным голом в чемпионате Испании, когда ему было всего 16 лет 3 месяца и 6 дней.

Олинга считался одним из самых талантливых футболистов Камеруна своего поколения. Первые шаги в спорте он делал в академии Самуэля Это'О, а после пошёл по стопам известного соотечественника, подписав контракт с испанской «Мальоркой». На взрослом уровне Фабрис дебютировал уже в «Малаге».

По итогам первого же матча полузащитник вошёл в историю Примеры. Во встрече с «Сельтой» он вышел на замену после перерыва, а в концовке забил единственный мяч. Спустя несколько дней камерунец дебютировал в Лиге чемпионов. Вряд ли в тот момент Олинга мог предположить, что в следующий раз отличится только через пять лет в составе скромного бельгийского «Мускрона». Цвета этой команды Фабрис и защищает на данный момент.

Жано Ананидзе («Спартак»), Россия

Возраст/дата: 17 лет и 8 дней (18 октября 2009 года)

Жано Ананидзе стал одним из самых ярких дебютантов РПЛ в XXI веке. В 2007-м талантливый полузащитник перебрался из академии киевского «Динамо» в «Спартак», а уже спустя два года получил возможность проявить себя в первой команде.

Уникальный шанс уроженцу Кобулети предоставил Валерий Карпин, возглавивший красно-белых после ухода Микаэля Лаудрупа. Молодой тренер отметил технику и нестандартное мышление 16-летнего Жано и подтянул его к основе. А уже в 16 лет 9 месяцев и 5 дней Ананидзе дебютировал за «Спартак».

Не заставил себя ждать и первый гол. В пятой игре на взрослом уровне хавбек поразил ворота соперника, причём отличился юноша в дерби с «Локомотивом». Красно-белые разгромили железнодорожников — 3:0, и именно Ананидзе открыл счёт в конце первого тайма.

Удивительно, что футболисту, чей рост составляет всего 1 метр 71 сантиметр, удалось забить головой. А после перерыва грузин набрал ещё один балл за результативность, отдав голевой пас Веллитону.

Дальнейшая судьба Жано хорошо известна болельщикам: постоянные аренды, многочисленные травмы и периодические проблески таланта. В 2020-м полузащитник покинул «Спартак», но его 146 матчей в составе команды навсегда останутся в истории красно-белых, как и дебютный мяч в РПЛ.

Джеймс Вон («Эвертон»), Англия

Возраст/дата: 16 лет 8 месяцев и 27 дней (10 апреля 2005 года)

Историю английского футбола можно разделить на два периода — до образования Премьер-лиги и после.

В новейшей период, который берет отсчёт с февраля 1992 года, самым юным автором забитого мяча уже 15 лет является Джеймс Вон. Как и Олинге, ему удался по-настоящему запоминающийся дебют в АПЛ. В первом же матче на взрослом уровне он отметился голом. Нападающий «Эвертона» вышел на замену и спустя 13 минут поразил ворота «Кристал Пэлас».

К сожалению, этот момент так и остался самым ярким в карьере игрока. Проведя в АПЛ несколько сезонов в составе команды, давшей ему дорогу в большой футбол, Вон получил серьёзную травму колена. В 2011-м он перешёл в «Норвич», а в 2012-м провёл последний матч в Премьер-лиге. Затем Джеймс выступал исключительно в низших лигах Англии. В настоящий момент он защищает цвета «Брэдфорда», который играет в четвёртом по силе дивизионе страны.

Между тем национальный рекорд Англии с 4 февраля 1984 года принадлежит Джейсону Доззелу. В тот день полузащитник «Ипсвича» отличился забитым мячом в ворота «Ковентри Сити» в возрасте 16 лет и 57 дней. В дальнейшем он провёл свыше 500 матчей в профессиональных лигах Англии, выступая за «Тоттенхэм», «Нортхэмптон» и «Кольчестер».

Гонсало Брандао («Белененсеш»), Португалия

Возраст/дата: 17 лет и 9 дней (18 октября 2003 года)

33-летний центральный защитник Гонсало Брандао за карьеру забил всего четыре мяча, однако один из них вошёл в историю чемпионата Португалии. Футболист «Белененсеш» дебютировал в Примейре в возрасте 16 лет в матче со «Спортингом» в 2003-м.

В следующий раз Брандао появился на поле в рамках национального первенства спустя пару месяцев. Причём «Белененсешу» вновь противостоял местный гранд — «Порту».

Но уже на четвёртой минуте Гонсало удалось поразить ворота соперника. Впоследствии «Порту» легко переломил ход неудачно складывавшейся встречи и довёл дело до разгрома — 4:1.

Гонсало же провёл достаточно насыщенную карьеру. Помимо Португалии, он поиграл в Англии, Италии, Румынии и Швейцарии. В 2009-м Брандао даже провёл два матча в составе национальной команды. В настоящий момент защитник делится опытом с молодыми партнёрами по «Порту-B», который выступает во второй по силе португальской лиге.

Хенк Медема — младший («Гронинген»), Нидерланды

Возраст/дата: 15 лет 11 месяцев и 23 дня (21 октября 1956 года)

Если в большинстве ведущих чемпионатов Европы «самые молодые мячи» забивались уже в новом веке, то в Нидерландах данный рекорд держится почти 64 года. В 1956-м его установил нападающий «Гронингена» Хенк Медема — младший. 21 октября он в родных стенах поразил ворота «Спарты» в возрасте 15 лет 11 месяцев и 23 дней. Сама встреча завершилась вничью — 2:2, хотя по её ходу хозяева вели с разницей в два мяча.

Больше в Эредивизи Медема не забивал и не играл. В 1957-м полузащитник покинул «Гронинген», после чего его следы окончательно затерялись. О дальнейшей судьбе Хенка ничего не известно. Но, помимо вышеупомянутого рекорда, полузащитник до сих пор удерживает второе место в списке самых юных дебютантов Эредивизи. Первый матч в чемпионате Нидерландов он провёл в 15 лет 11 месяцев и 2 дня.

Амедео Амадеи («Рома»), Италия

Возраст/дата: 15 лет 9 месяцев и 6 дней (9 мая 1937 года)

Ещё дольше держится рекорд Амедео Амадеи. Бывший футболист «Ромы», «Наполи» и «Интера» недосягаем как автор самого юного мяча Серии А уже 83 года. Также он является самым молодым дебютантом в истории турнира.

На то, чтобы установить два рекорда, сыну пекаря из Фраскати хватило девяти дней. 1 сентября 1937-го юный форвард «Ромы» провёл дебютный матч в чемпионате страны — римляне сыграли вничью с «Фиорентиной». А на следующей неделе Амедео поразил ворота «Луччезе».

В отличии от Медема, в 15 лет ярко сверкнувшего в большом футболе и столь же стремительно исчезнувшего, Амадеи может похвастать яркой карьерой. В Серии А он провёл 423 матча, что является 43-м результатом в истории турнира, и забил 174 мяча (14-й показатель). В составе «Ромы» нападающий в 1942-м стал чемпионом страны.

Тот титул стоил шести футболистам команды, в том числе Амадеи, отправки на фронт. Бенито Муссолини, ярый поклонник «Лацио», остался столь раздосадован успехом принципиального соперника, что решил отомстить лидерам «Ромы». С фронта форвард вернулся только в 1944-м.

После войны Амедео не только удержался на былом уровне, но и пробился в сборную Италии. В его активе 13 матчей в национальной команде и семь голов. В 1950-м форвард даже принял участие в чемпионате мира. Спустя шесть лет футболист повесил бутсы на гвоздь. Таким образом, его богатая на события карьера растянулась на 20 лет.