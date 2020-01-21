«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе

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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Джано Ананидзе.
«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе
  • © официальный сайт футбольного клуба «Спартак» (Москва)

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

27-летний хавбек является воспитанником «Спартака» и играл за основной состав с 2009 года. Он дважды покидал клуб на правах аренды — в сезоне-2013/14 играл в «Ростове» и с лета 2019 года — в «Крыльях Советов».

В общей сложности в его активе 16 голов и 17 результативных передач в 146 матчах за «Спартак».

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды.

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