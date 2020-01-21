«Спартак» официально объявил об уходе Ананидзе
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.
27-летний хавбек является воспитанником «Спартака» и играл за основной состав с 2009 года. Он дважды покидал клуб на правах аренды — в сезоне-2013/14 играл в «Ростове» и с лета 2019 года — в «Крыльях Советов».
В общей сложности в его активе 16 голов и 17 результативных передач в 146 матчах за «Спартак».
Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды.