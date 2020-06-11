«Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии по футболу
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Бавария» забила первой. На 14-й минуте отличился Иван Перишич. «Айнтрахт» ответил голом Данни да Косты на 69-й минуте. Победный для мюнхенцев мяч на 74-й минуте забил Роберт Левандовски.
В финале, который пройдёт 4 июля «Бавария», на счёту которой 19 побед в Кубке Германии, сыграет с леверкузенским «Байером».
Ранее сообщалось, что «Байер» разгромил «Саарбрюккен» и вышел в финал Кубка Германии по футболу.