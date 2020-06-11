«Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии по футболу

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Мюнхенская «Бавария» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в полуфинале Кубка Германии по футболу.
«Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Бавария» забила первой. На 14-й минуте отличился Иван Перишич. «Айнтрахт» ответил голом Данни да Косты на 69-й минуте. Победный для мюнхенцев мяч на 74-й минуте забил Роберт Левандовски.

В финале, который пройдёт 4 июля «Бавария», на счёту которой 19 побед в Кубке Германии, сыграет с леверкузенским «Байером».

Ранее сообщалось, что «Байер» разгромил «Саарбрюккен» и вышел в финал Кубка Германии по футболу.

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