Сенсация в Витебске, разгром в Киеве и неожиданная развязка в Бремене: события дня в европейском футболе

Лидирующий в чемпионате Белоруссии БАТЭ сенсационно упустил победу в Витебске. Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» и поднялось на второе место в первенстве Украины. «Вольфсбург» впервые за пять лет обыграл «Вердер», забив решающий мяч на 82-й минуте. А «Шальке» увеличил безвыигрышную серию в Бундеслиге до 12 матчей. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

12 матчей «Шальке» без побед и нереализованный пенальти в Аугсбурге

Удачное возобновление сезона подарило болельщикам сражающегося за выживание в Бундеслиге «Вердера» надежду на спасение. В конце мая бременцы набрали семь очков из девяти возможных в трёх матчах и значительно улучшили своё положение в турнирной таблице.

Однако лето началось для подопечных Флориана Кофельдта не лучшим образом. За неделю команда потерпела два домашних поражения. Сначала хозяева уступили «Айнтрахту» — 0:3, а спустя несколько дней — «Вольфсбургу».

Причём «волкам» «Вердер» проиграл впервые за пять лет. Последняя победа «Вольфсбурга» над соперником была датирована ноябрём 2015-го. С тех пор данный коллектив в очных матчах потерпел шесть поражений и дважды разошёлся с неудобным оппонентом миром.

К очередной ничьей всё шло и в субботу, но в самой концовке поединка три очка гостям принёс Ваут Вегхорст. Высокий нападающий с близкой дистанции головой замкнул подачу партнёра с правого фланга.

Данный гол стал для форварда из Нидерландов 12-м в текущем сезоне Бундеслиги. В гонке бомбардиров турнира футболист делит пятое место с Джоном Кордобой, Сержем Гнабри, Робином Куайсоном и Себастьяном Андерссоном. Впереди Роберт Левандовски (30), Тимо Вернер (25), Джейдон Санчо (17) и Роувен Хеннингс (14).

Тем временем другой аутсайдер «Унион» разошёлся миром с «Шальке» — 1:1. Берлинцы открыли счёт уже на 11-й минуте. Хозяева отобрали мяч на чужой половине поля и организовали быструю контратаку, которую точным ударом завершил Роберт Андрих. 25-летний полузащитник забил дебютный для себя мяч в Бундеслиге.

Гости отыгрались в середине первого тайма. Англичанин Джонджо Кенни отметился сильным точным дальним ударом. После перерыва «Унион» был близок к тому, чтобы вырвать победу, но ещё раз поразить чужие ворота не сумел. Таким образом, команды продлили неудачные серии в Бундеслиге. Берлинцы не выигрывают в чемпионате на протяжении семи матчей (три ничьих и четыре поражения), а «Шальке» — 12 (пять ничьих, семь поражений). Последний раз гельзенкирхенцы выигрывали в национальном первенстве почти пять месяцев назад — 17 января.

Наконец, в заключительном матче тура «Аугсбург», который располагается всего в четырёх очках от зоны стыковых встреч за право остаться в Бундеслиге, сыграл вничью с «Кёльном» — 1:1.

Аутсайдер на протяжении большей части встречи владел преимуществом и превзошёл соперника по количеству опасных моментов. Однако хозяев подвела реализация. В середине первого тайма Флориан Нидерлехнер не сумел отличиться даже с одиннадцатиметровой отметки. Тимо Хорн парировал его сильный удар в правый от себя угол.

А в концовке встречи неожиданно удалось забить «Кёльну». Вышедший на замену Антони Модест всего через несколько минут после появления на поле открыл счёт. Француз забил в третьей игре из четырёх последних в чемпионате. И во всех матчах он выходил на замену.

Однако увезти три очка из Аугсбурга коллективу Маркуса Гисдоля не удалось. Спустя всего несколько минут после пропущенного гола Филипп Макс восстановил статус-кво на табло. После подачи с фланга защитник практически с линии вратарской отправил мяч в ближний угол. Теперь в активе 26-летнего футболиста 13 баллов за результативность в текущем сезоне Бундеслиги (восемь голов + пять передач). Лучше показатели в команде только у Нидерлехнера — 17 (11 + 6).

Дубль Буяльского и три пенальти

В чемпионате Украины в воскресенье состоялось важное событие: «Динамо» разгромило прямого конкурента в борьбе за медали «Александрию» — 5:1 и прервало двухматчевую безвыигрышную серию. После поражения киевлян от «Шахтёра» в СМИ появилась информация о возможной отставке главного тренера бело-голубых Алексея Михайличенко. По одной из версий, на смену ему может прийти Юрий Сёмин. Однако в этот раз столичный коллектив сделал всё, чтобы победить.

Матч с «Александрией» оказался богат на события. На двоих команды забили шесть мячей, а судья назначил три пенальти, два из которых были реализованы. Также красную карточку в составе гостей получил защитник из Латвии Каспарс Дубра.

Главным героем встречи стал полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский. В самом начале поединка его удар с одиннадцатиметровой отметки парировал Юрий Панькив, но футболист хозяев с помощью партнёра тут же добил мяч в сетку. Впоследствии он отличился ещё раз, а также отдал результативную передачу. Теперь в активе Буяльского десять баллов за результативность в текущем сезоне УПЛ (8 + 2). Виталию удалось ворваться в топ-10 как в гонке бомбардиров турнира, так и в списке снайперов.

Те же десять очков на счету Карлоса де Пены (6 + 4). Вышедший на замену уругваец умудрился в течение трёх минут отличиться самостоятельно и отдать голевой пас на Буяльского. Наконец, польский защитник Томаш Кендзёра записал на свой счёт два «ассиста».

«Динамо» же благодаря победе над «Александрией» поднялось на второе место. Его киевляне делят с луганской «Зарёй». А вот «Десна», уступив «Шахтёру», опустилась на четвёртую позицию.

Чудовищные ошибки вратарей и голевые свершения Лисаковича

А в чемпионате Белоруссии в воскресенье неожиданную осечку допустил БАТЭ. Борисовчане весной набрали отличный ход и одержали шесть побед подряд в чемпионате страны, что позволило им по итогам 11 туров лидировать с отрывом в три очка от ближайшего преследователя.

Однако в 12-м вице-чемпион Белоруссии неожиданно потерял очки в Витебске. Причём поначалу ничто не сулило гостям неприятностей. По итогам часа встречи они вели — 2:0. Забитыми мячами отметились Павел Нехайчик и Станислав Драгун. В обоих случаях грубые ошибки допустил вратарь хозяев Дмитрий Гущенко. Сначала он позволил обокрасть себя Нехайчику, а затем неудачно сыграл на выходе.

Но на 79-й минуте помарку совершил уже голкипер БАТЭ Антон Чичкан. Он вынес мяч на соперника, и в результате «Витебск» организовал быструю атаку, которую точным ударом завершил Сергей Волков. А в самой концовке спасти хозяев от поражения сумел Александр Ксенофонтов. Он с нескольких метров отправил мяч в створ.

Осечкой борисовчан воспользовался солигорский «Шахтёр», который дома с минимальным счётом обыграл занимавший второе место «Энергетик-БГУ». Единственный мяч забил набравший отличную форму Виталий Лисакович. Для 22-летнего форварда этот гол стал восьмым в последних восьми матчах во всех турнирах. Мало того, на исходе первого тайма молодой нападающий мог забить красивым ударом рабоной, но мяч приняла на себя штанга.

Победа позволила «Шахтёру» подняться на второе место. Теперь солигорчане отстают от БАТЭ всего на два балла. «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-Белаз» делят третью строчку с отрывом от лидера в четыре очка.

Наконец, минское «Динамо» под руководством бывшего главного тренера «Локомотива» и «Кубани» Леонида Кучука одержало первую победу в чемпионате Белоруссии за три матча. Коллектив из столицы на выезде крупно обыграл замыкающую турнирную таблицу «Белшину» — 4:0. В данной встрече также не обошлось без грубой ошибки вратаря. В конце первого тайма голкипер хозяев Сергей Туранок подарил мяч открывшему счёт Владиславу Климовичу, и «Динамо» мгновенно наказало соперника за помарку.

А после перерыва ошибся уже судья, который не заметил игры рукой у всё того же Климовича и позволил минчанами довести атаку до взятия чужих ворот. Победа позволила «Динамо» подняться на восьмое место, но от БАТЭ их отделяет целых десять очков.