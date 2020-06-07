«Вольфсбург» впервые с 2015 года обыграл «Вердер» в матче Бундеслиги

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«Вольфсбург» одержал победу над бременским «Вердер» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
«Вольфсбург» впервые с 2015 года обыграл «Вердер» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Первую с ноября 2015 года победу над «Вердером» в Бундеслиге, после серии из четырёх поражение и двух ничьих, «Вольфсбургу» принёс гол Ваутера Вегорста, забившего на 82-й минуте с передачи Феликса Клауса.

«Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков, «Вердер» с 25 очками — на предпоследнем, 17-м месте.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» обыграла «Герту» в 30-м туре Бундеслиги.

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