Промах Роналду с пенальти, дубль Ольмо за две минуты и упущенная победа Черышева: события дня в европейском футболе

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии благодаря нулевой ничьей с «Миланом» в Турине. Встреча запомнилась первым за полтора года промахом Криштиану Роналду с пенальти, а также грубым фолом Анте Ребича, за который он получил красную карточку. Дубль Даниэля Ольмо принёс «Лейпцигу» три очка в матче с «Хоффенхаймом» в Бундеслиге. «Валенсия» Дениса Черышева упустила победу над «Леванте» на восьмой добавленной минуте в игре чемпионата Испании. RT рассказывает о самых интересных событиях пятницы в европейском футболе.

Победная ничья «Ювентуса»

Большой футбол официально вернулся в Италию. Прошло четыре месяца с тех пор, как в Кубке страны были сыграны первые полуфинальные матчи, и только теперь определился один из двух финалистов турнира. Им стал «Ювентус», которому для выхода в решающую стадию оказалось достаточно сыграть в нулевую ничью с «Миланом».

В феврале команды уже расходились миром, но преимущество за счёт выездного гола было за туринцами. Его забил с пенальти Криштиану Роналду в добавленное время матча.

В этот раз неаккуратная игра рукой Андреа Канти на 16-й минуте матча привела к тому, что Роналду снова получил право исполнить одиннадцатиметровый. Но португалец впервые за почти полтора года не сумел его реализовать. Нападающий попал в правую штангу, после чего мячом завладели гости. Правда, радость болельщиков «Милана» была недолгой. Едва встреча продолжилась, как Анте Ребич вдруг сыграл прямой ногой против Данило. Хорват тут же получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Роналду отметился ещё несколькими нереализованными моментами, после чего подопечные Маурицио Сарри перешли к игре на удержание счёта, тем более что нулевая ничья их полностью устраивала. Гости же из-за удаления Ребича совсем ничего не показали в атаке.

Дубль Ольмо на зависть Вернеру

В последнее время «Лейпциг» упоминается в новостях не в связи с успешными выступлениями в чемпионате Германии, а из-за своего лидера Тимо Вернера. Автор 25 голов в Бундеслиге нынешнего сезона, как сообщали СМИ, планирует продолжить карьеру в «Челси». Однако сделка о его переходе пока ещё не оформлена.

Однако подопечные Юлиана Нагельсмана уже способны справляться без Вернера, который в матче против «Хоффенхайма» либо промахивался мимо ворот, либо попадал во вратаря. Для гостей игра началась нервозно: уже в самом начале они рисковали пропустить с пенальти, но видеоповтор отменил первоначальное решение арбитра. И тут здорово себя проявил Даниэль Ольмо. Испанский полузащитник к 12-й минуте сумел оформить дубль, забив два похожих мяча после передач с правого фланга. Впоследствии это и принесло «Лейпцигу» победу, так необходимую в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, и теперь его отставание от дортмундской «Боруссии» составляет лишь одно очко.

Неудачный рестарт «Хетафе»

Первый после перерыва тур в чемпионате Испании продолжился матчем «Гранады» и «Хетафе». Гостям эта игра была важна с точки зрения борьбы за выход в Лигу чемпионов. Перед паузой они забрались на непривычно высокое для себя четвёртое место и теперь должны были постараться его сохранить.

«Хетафе» открыл счёт на 20-й минуте, воспользовавшись ошибкой в обороне гостей, которые не помешали Давиду Тимору завершить голевую атаку. Но развить успех гости не смогли. После перерыва «Гранада» смотрелась свежее и сумела не только отыграться, но и выйти вперёд. Героем матча стал Карлос Фернандес. Сначала испанский нападающий замкнул навес со штрафного, а спустя девять минут добил мяч после собственного удара.

«Гранада» одержала победу и приблизилась к седьмому месту, которое ещё может принести путёвку в Лигу Европы. «Хетафе» же рискует вылететь из первой четвёрки, так как с ним вплотную идут «Реал Сосьедад» и «Атлетико», которые свои матчи 28-го тура сыграют позже.

Упущенная победа Черышева

Субботнюю программу чемпионата Испании закрывало валенсийское дерби. В пяти последних матчах между собой «Валенсия» и «Леванте» обязательно радовали голами своих болельщиков. После перерыва из-за пандемии команды не стали изменять традиции и забили друг другу по мячу в самой концовке встречи.

У «Леванте» были все шансы огорчить хозяев поля задолго до финального свистка. Во-первых, из-за травмы не мог сыграть их столп обороны Эсекьель Гарай. Во-вторых, матч проходил без зрителей, а как показал прошлый опыт «Валенсии» в Лиге чемпионов, ей сложно сопротивляться без полных трибун. Но гостям, занимавшим 13-е место в турнирной таблице, попросту не хватало класса, чтобы воспользоваться проблемами земляков. Вдобавок на 74-й минуте «Леванте» остался в меньшинстве из-за второй жёлтой карточки Рохера Марти.

«Валенсия» время от времени имела опасные моменты у чужих ворот, но долгое время их не реализовывала. Самым перспективным был удар Карлоса Солера в перекладину с семи метров. Повлиять как-то на игру своей команды мог бы Денис Черышев — к возобновлению чемпионата Испании он подошёл полностью здоровым, но россиянин появился на поле лишь на 87-й минуте. Зато с его выходом оборона «Леванте» неожиданно раскрылась и позволила Родриго в одно касание пробить впритирку со штангой.

Однако гости сумели спастись в добавленное время. В последний момент защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби сфолил на Рубене Везу, и видеоповтор показал, что нарушение произошло внутри штрафной. Гонсало Мелеро уже на восьмой добавленной минуте смог точным ударом с пенальти зафиксировать ничью в валенсианском дерби.