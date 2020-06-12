Борьба «Барселоны» с «Реалом», дерзость «Хетафе» и вторая попытка Смолова: что нужно знать о возобновлении Примеры

Чемпионат Испании по футболу возобновился после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса. Матчи оставшихся 11 туров команды должны провести до конца июля. Находящиеся в двух очках одна от другой «Барселона» и «Реал» продолжат сражаться за титул, ещё пять команд, включая «Валенсию» Дениса Черышева, поборются за бронзу и путёвки в еврокубки, а российский футболист Фёдор Смолов постарается помочь «Сельте» остаться в Примере.

110 матчей за 38 дней

Розыгрыш чемпионата Испании возобновился спустя ровно три месяца после того, как ВОЗ объявила о начале пандемии коронавирусной инфекции. Турнир пришлось прервать после того, как команды отыграли 27 туров, и теперь им предстоит провести по 11 матчей до конца июля, когда сезон должен завершиться.

Календарь заключительной части сезона получился довольно плотным. Изначально предполагалось, что встречи будут проходить каждый день, начинаясь в 19:30 или 22:00 по местному времени — жаркая летняя погода в Испании не позволяет играть раньше. Исключение сделано для некоторых матчей, выпадающих на выходные, чтобы их смогли увидеть в прямом эфире любители футбола из Азии.

Но этот формат так и не был реализован до конца. В таком режиме пройдут первые четыре тура после возобновления Примеры, а в дальнейшем игры будут проходить в течение одних суток с перерывом в три-четыре дня. Заключительный, 38-й тур должен состояться 19 июля. Зрители не смогут посещать стадионы, но в СМИ периодически появляется информация, что ближе к концу сезона на 30% мест на трибунах будут допущены болельщики.

«Барселона» или «Реал»

Борьбу за чемпионство, как и все последние годы, продолжат вести «Барселона» и «Реал». Сейчас каталонцы имеют преимущество в два очка над мадридским клубом. От остальных команд у лидеров есть довольно комфортный отрыв. Два испанских гранда успели до перерыва провести оба эль-класико, поэтому титул они будут оспаривать заочно, надеясь на осечки друг друга.

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На первый взгляд, шансов завоевать чемпионство должно быть больше у «Барселоны». Она не только подходит к заключительному отрезку с гандикапом, но и имеет более простой календарь. Решающими для подопечных Кике Сетьена можно назвать только встречи с «Севильей» и «Атлетико». В остальных матчах каталонцы будут экзаменовать команды из второй половины турнирной таблицы. «Реал» же в основном будет встречаться с клубами из первой десятки и должен будет обратить особое внимание на «Реал Сосьедад», «Хетафе» и «Валенсию», с которой подопечные Зинедина Зидана сыграли вничью в первом круге.

Однако внутреннее состояние сине-гранатовых не внушает оптимизма их болельщикам. Во время паузы команду сотрясали скандалы из-за сокращения зарплаты. Вдобавок зимой клуб занимался активной продажей игроков, и теперь каталонцев можно вполне назвать недоукомплектованными. В условиях, когда нужно провести так много матчей за столь короткий срок, это может привести к незапланированной потере очков. Но самая плохая новость для фанатов «Барсы» заключается в том, что её лидер Лионель Месси в последние дни перед рестартом восстанавливался от травмы. К первому матчу против «Мальорки» он готовился в общей группе, но опасения за его здоровье могут сохраняться.

Совсем другая атмосфера царит в «Реале». Вынужденный перерыв команда использовала с пользой, чтобы вернуть в строй всех своих лидеров. Эден Азар, Марко Асенсио и Гарет Бэйл теперь смогут усилить команду, которая и без них вышла на финишную прямую Примеры с весьма хорошими перспективами на чемпионство. Возможность проводить ротацию без потери качества игры может стать главным ответом «Реала» извечному конкуренту.

Пять претендентов на две путёвки в Лигу чемпионов

Позади двух грандов будет разворачиваться борьба за две путёвки в Лигу чемпионов. Раньше вакантным было только одно место — второе практически по умолчанию доставалось «Атлетико». Но осенью подопечные Диего Симеоне допустили слишком много потерь и теперь находятся в почти равных условиях с ещё четырьмя коллективами.

Возглавляет эту группу «Севилья», которая открыла заключительную часть сезона уверенной победой в дерби над «Бетисом» (2:0). До вынужденного перерыва подопечные Хулена Лопетеги запомнились обилием голов со стандартов и крайне низкой реализацией с игры. Если команда не растеряла свои навыки забивать со штрафных и угловых, то это может стать её козырем в оставшейся части сезона, особенно в двух заключительных турах, в которых ей предстоят встречи с непосредственными конкурентами за третье место — «Реалом Сосьедад» и «Валенсией».

«Реал Сосьедад» высоко взлетел до перерыва в чемпионате и оказался всего в одном очке от «Севильи». Ведомая норвежским вундеркиндом Мартином Эдегором команда вклинилась в лидерскую группу, но теперь ей предстоят самые серьёзные испытания. Басков ждут четыре команды из первой шестёрки, то есть больше трети матчей будут проходить против непосредственных конкурентов. Помочь «Реалу» должна высокая результативность — до начала пандемии клуб из Сан-Себастьяна был третьим по забитым мячам.

Рядом с басками расположилась ещё одна команда-сюрприз — «Хетафе». Подопечные Хосе Бардаласа выглядели в гостях настолько уверенно, что забрались в этой категории на чистое третье место по набранным очкам. Но в отсутствие зрителей, когда матчи будут проходить в одинаковой камерной атмосфере, это преимущество может исчезнуть. Тем не менее, «Хетафе» будет всё равно стараться впервые в своей истории пробиться в Лигу чемпионов, хотя ради этого и придётся бросить все силы на матчи с двумя «Реалами» и «Атлетико».

Коллектив Симеоне на данный момент замыкает первую шестёрку. Помочь мадридцам выправить положение может очень удобный календарь. До июля «Атлетико» будет встречаться только с уступающими в классе соперниками, и имеет все шансы выйти на финишную прямую в статусе фаворита борьбы за бронзу.

К претендентам на попадание в Лигу чемпионов стоит отнести и «Валенсию», хотя её отставание от четвёртого места и составляет четыре очка. Образовалось оно во многом из-за неудачной серии, случившейся прямо перед пандемией. Если команда с тех пор нашла способ выйти из кризиса, а Денис Черышев будет всё так же качественно исполнять роль джокера, то борьбу другим лидерам она ещё навяжет.

Спасение «Сельты» Смолова

Борьба за выживание в Испании всегда является интересным зрелищем, а для российских болельщиков она будет вдвойне более захватывающей благодаря Фёдору Смолову. Форвард и его «Сельта» будут стараться сохранить прописку в Примере, что выглядит как весьма сложная, но выполнимая задача.

Сейчас клуб из Виго занимает 17-е место, опережая «Мальорку» на одно очко и «Леганес» на три. В этом сезоне галисийцы оказывались в ещё более затруднительном положении, но с приходом Оскара Гарсии дела стали налаживаться. Перед перерывом «Сельта» не проигрывала на протяжении пяти матчей подряд и даже смогла сыграть вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». При этом в последних трёх встречах команда забила всего один мяч.

Смолов нужен «Сельте», так как команда играет в два форварда, один из которых должен помогать главной звезде Яго Аспасу. Плотный график оставшихся матчей позволит россиянину рассчитывать на попадание в состав, и тогда ему останется только проявить себя с лучшей стороны. Сделать это можно будет в первом же поединке после рестарта против «Вильярреала», который проиграл три последних матча. Если Смолов увеличит свой бомбардирский счёт, то наверняка получит право продолжить карьеру в испанском чемпионате.

Месси против остальных бомбардиров

Лионель Месси стремится не только к очередному титулу с «Барселоной», но и к четвёртой подряд и седьмой в карьере победе в бомбардирской гонке. Перед паузой в чемпионате он успел забить 19 мячей, тратя на каждый гол в среднем меньше 100 минут. Примечательно, что аргентинец лидирует и в двух других важных индивидуальных рейтингах — по передачам (12) и, соответственно, по системе «гол + пас» (31).

Догнать форварда «Барселоны» кому-либо будет очень сложно. Его ближайший конкурент Карим Бензема забил 14 мячей, и большинство из них пришлось на первую половину сезона. Далее с показателем в 11 голов идут сразу пять футболистов, включая партнёра аргентинца Луиса Суареса, который тоже только недавно оправился от травмы.