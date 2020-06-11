Хохлов посоветовал Смолову остаться в Испании по окончании срока аренды

Бывший полузащитник сборной России и клуба «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов высказался о перспективах в испанской Примере форварда «Сельты» Фёдора Смолова, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«Наверное, будь я на его месте, остался бы в Испании. Уровень чемпионата высочайший, там сплошь звёзды. Но решать будет сам Смолов. По тем играм, которые Фёдор провёл за «Сельту», видно, что он старается показать себя с лучшей стороны. Молодец, забил мяч «Реалу». Но посмотрим, что будет дальше. Если стабильно будет забивать, всё будет хорошо», — цитирует Хохлова «Российская газета».

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды в зимнее трансферное окно. Россиянин сыграл за испанский клуб шесть матчей и забил один гол.

Ранее испанский журналист выразил мнение, что Дзюба играет намного хуже Смолова.