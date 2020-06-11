Испанский журналист считает, что Дзюба играет намного хуже Смолова

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега рассказал, почему российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов не получит предложения от топ-клуба Европы.

«Сможет ли он оказаться в какой-то другой команде, если с «Сельтой» не получится? Только если будут голы, одного мяча в ворота «Реала» мало. Однако в любом случае это точно будет только средняя команда», — цитирует Ортегу News.ru.

По словам испанского журналиста, Смолов обладает талантом, однако уступает своим конкурентам в других аспектах. Ортега отметил, что многие нападающие превосходят Фёдора как в физических, так и бойцовских качествах.

«Показательным в этом отношении стал чемпионат мира. Когда у футболиста был невероятный шанс заявить о себе на весь мир, он этой возможностью не воспользовался. Дзюба намного хуже играет, но у него есть характер», — заключил Ортега.

Смолов известен по выступлениям за российские «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив», а также нидерландский «Фейеноорд». Состав «Сельты» он пополнил зимой 2020 года на правах аренды и отметился одним голом в шести матчах.

Ранее Ортега заявил, что у Смолова «голова не на месте».