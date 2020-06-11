Испанский журналист: у Смолова голова не на месте

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Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега поделился мнением о российском нападающем футбольного клуба «Сельта» из Виго Фёдоре Смолове.
Испанский журналист: у Смолова голова не на месте
  • Reuters

«Смолов — прекрасный футболист. У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. Нет, он умный, толковый парень, но в важный момент своей карьеры сделал выбор в пользу денег», — цитирует Ортегу News.ru.

По словам испанского журналиста, Смолов имел возможность совершить переход в европейский клуб во время выступления за «Краснодар», но российский нападающий ждал предложения от мадридского «Реала». 

При этом Ортега привёл в пример соотечественника Смолова Александра Мостового, который успел поиграть во Франции и в Португалии, а впоследствии стал легендой «Сельты».

Ранее сообщалось, что «Сельта» хочет выкупить трансфер Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву».

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