Экс-вратарь «Арсенала» Леманн назвал ошибкой приглашение в клуб Эмери

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о работе испанского тренера Унаи Эмери в лондонском клубе.

«Думаю, «Арсенал» ошибся, назначив Эмери главным тренером. Он хотел привести в клуб помощников, которые даже не могли говорить по-английски. Думаю, что Эмери крупно повезло получить эту должность, поскольку он не был достаточно хорош для работы в «Арсенале». У него могли быть хорошие идеи, но он не мог донести их игрокам в надлежащем виде», — приводит слова Леманна Marca со ссылкой на Stadium Astro.

Эмери занимал пост главного тренера лондонского «Арсенала» с 2018 по 2019 год. В 2012 году испанец возглавлял московский «Спартак».

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