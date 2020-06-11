Игроки АПЛ хотят разместить слоган «Жизни темнокожих важны» на футболках вместо фамилий

Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) намерены принять участие в акции «Жизни темнокожих важны».

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в матчах первого тура после возобновления АПЛ на спинах игроков может появиться слоган Black Lives Matter вместо фамилий. Эту идею должны одобрить руководители клубов, которые проведут беседу по видеоконференции в четверг.

Инициаторами акции являются Шеймус Коулмэн («Эвертон»), Трой Дини («Уотфорд») и Эктор Бельерин («Арсенал»).

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Ранее сообщалось, что афроамериканец Джордж Флойд был похоронен в Хьюстоне.