Игроки АПЛ хотят разместить слоган «Жизни темнокожих важны» на футболках вместо фамилий

Короткая ссылка
Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) намерены принять участие в акции «Жизни темнокожих важны».
Игроки АПЛ хотят разместить слоган «Жизни темнокожих важны» на футболках вместо фамилий
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в матчах первого тура после возобновления АПЛ на спинах игроков может появиться слоган Black Lives Matter вместо фамилий. Эту идею должны одобрить руководители клубов, которые проведут беседу по видеоконференции в четверг.

Инициаторами акции являются Шеймус Коулмэн («Эвертон»), Трой Дини («Уотфорд») и Эктор Бельерин («Арсенал»).

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Ранее сообщалось, что афроамериканец Джордж Флойд был похоронен в Хьюстоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить