СМИ: МЮ присматривается к полузащитнику «Ростова» Норманну

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«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Ростова» Матиаса Норманна.
СМИ: МЮ присматривается к полузащитнику «Ростова» Норманну
  • РИА Новости

По данным Daily Express, манкунианцы ищут исполнителя на позицию центрального полузащитника. Норвежец знаком наставнику «МЮ» Уле Гуннару Сульшеру по совместной работе в «Мольде». Если верить источнику, ростовчане готовы отпустить своего лидера примерно за 15 миллионов фунтов. В шорт-лист трансферных целей английской команды, впрочем, входят и другие исполнители.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о работе испанского тренера Унаи Эмери в лондонском клубе.

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