СМИ: МЮ присматривается к полузащитнику «Ростова» Норманну

«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Ростова» Матиаса Норманна.

По данным Daily Express, манкунианцы ищут исполнителя на позицию центрального полузащитника. Норвежец знаком наставнику «МЮ» Уле Гуннару Сульшеру по совместной работе в «Мольде». Если верить источнику, ростовчане готовы отпустить своего лидера примерно за 15 миллионов фунтов. В шорт-лист трансферных целей английской команды, впрочем, входят и другие исполнители.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о работе испанского тренера Унаи Эмери в лондонском клубе.