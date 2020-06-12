АПЛ объявила, что фамилии игроков на футболках заменят антирасистским лозунгом
- Reuters
Как сообщает пресс-служба лиги, данная акция пройдёт во время первых 12 матчей возобновляемого сезона.
Фамилии игроков будут заменены лозунгом Black Lives Matter, получившим широкое распространение во время протестов в США.
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Возобновление турнира запланировано на 17 июля.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может отпраздновать чемпионский титул в АПЛ на автостоянке.