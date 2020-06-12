Источник: «Ливерпуль» может отпраздновать чемпионский титул в АПЛ на автостоянке

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Ввиду специальных медицинских протоколов, которые будут действовать на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) после возобновления турнира, лидер таблицы «Ливерпуль» может необычно отпраздновать победу в чемпионате.
Источник: «Ливерпуль» может отпраздновать чемпионский титул в АПЛ на автостоянке
  • Reuters

По информации Daily Mail, если «Ливерпуль» выиграет чемпионат, то клуб может необычным способом отметить свою победу. Обычно после получения трофея футболисты возвращаются в раздевалку, где и происходят различные празднования, но правительственные рекомендации по социальному дистанцированию могут сделать это невозможным. «Ливерпуль» может быть вынужден продолжить свою титульную вечеринку во временном сооружении на автостоянке.

После 29 туров «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 57 баллов. Розыгрыш АПЛ возобновляется 17 июня.

Ранее ван Дейк отказался от перехода в ПСЖ и продлит контракт с «Ливерпулем».

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