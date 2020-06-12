Источник: ван Дейк отказался от перехода в ПСЖ и продлит контракт с «Ливерпулем»
- Reuters
Об этом сообщает The Sun. По информации источника, футболист отклонил предложение ПСЖ ради того, чтобы остаться в «Ливерпуле». Нидерландец намерен подписать новый пятилетний контракт с клубом на улучшенных условиях. Согласно новому договору, его заработная плата составит €245 тыс. в неделю.
Сейчас его зарплата составляет €200 тыс. в неделю. Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» за всю историю. Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах зарабатывает €222 тыс. в неделю.
Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Также он защищал цвета «Саутгемптона», «Селтика» и «Гронингена».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить «Ливерпулю» £150 млн за ван Дейка.