СМИ: «Ювентус» готов предложить «Ливерпулю» £150 млн за ван Дейка

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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.
СМИ: «Ювентус» готов предложить «Ливерпулю» £150 млн за ван Дейка
  • © Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник в туринском клубе, действующие чемпионы Италии намерены предложить за переход игрока £150 млн.

В «Ювентусе» рассчитывают, что ван Дейку захочется бросить себе новый вызов после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне защитник провёл 34 матча в составе мерсисайдцев, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Эмре Джана из «Ювентуса».

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