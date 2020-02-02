СМИ: «Ювентус» готов предложить «Ливерпулю» £150 млн за ван Дейка
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Как сообщает The Sun со ссылкой на источник в туринском клубе, действующие чемпионы Италии намерены предложить за переход игрока £150 млн.
В «Ювентусе» рассчитывают, что ван Дейку захочется бросить себе новый вызов после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
В нынешнем сезоне защитник провёл 34 матча в составе мерсисайдцев, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.
Ранее дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Эмре Джана из «Ювентуса».