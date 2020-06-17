30-е чемпионство «Баварии», сухая победа «Барселоны» и незабитый пенальти Зе Луиша: события дня в европейском футболе

«Бавария» обыграла «Вердер» благодаря голу Роберта Левандовски и в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии. Лидирующая в турнирной таблице Примеры «Барселона» забила два безответных мяча в ворота «Леганеса». «Арминия» из Билефельда завоевала путёвку в Бундеслигу на следующий сезон. А экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш не реализовал пенальти в матче первенства Португалии между «Авешем» и «Порту». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

31-й мяч Левандовски и вылет «Падерборна»

Уже после победы над дортмундской «Боруссией» в конце мая стало практически очевидно, что «Бавария» в восьмой раз подряд станет чемпионом Германии. Интрига заключалась лишь в том, сколько осечек до конца сезона допустят мюнхенцы и когда гарантируют себе титул.

В результате подопечные Ханса-Дитера Флика пока обошлись без очковых потерь и стали недосягаемыми для соперников за два тура до финиша. При этом сражающийся за выживание «Вердер» сделал всё, чтобы остановить фаворита. Бременцы активно начали игру и даже создали пару опасных моментов у ворот соперника. У собственной же штрафной хозяева действовали надёжно.

Однако в конце первого тайма гости всё же подловили соперника на ошибке. Роберт Левандовски после заброса со стороны Жерома Боатенга одним касанием обработал мяч возле чужих ворот, а вторым — отправил его в сетку.

Этот гол стал для поляка 31-м в текущем розыгрыше Бундеслиги. Он повторил достижение Пьера-Эмерика Обамеянга, который в сезоне-2016/17 установил рекорд результативности в отдельно взятом сезоне чемпионата Германии для легионеров. Больше забивали только немцы Дитер Мюллер (34) и Герд Мюллер (36, 38 и 40).

Во втором тайме Левандовски удалось было оформить дубль после передачи Томаса Мюллера, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда у полузащитника. А в концовке «Бавария» осталась в меньшинстве после того, как Альфонсо Дэвис получил вторую жёлтую карточку.

В неравных составах «Вердер» едва не отыгрался. На 90-й минуте Мануэль Нойер парировал летящий в дальний угол мяч после удара головой в исполнении Юя Осако.

Так «Бавария» в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии. Первый трофей пришёлся на 1932 год, ещё до создания Бундеслиги, а после появления турнира в 1963 году мюнхенцы выигрывали его 29 раз, тогда как остальные клубы собрали 28 титулов на всех.

Очередной трофей записал в свой послужной список и полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, который в 24 года завоевал уже восьмое клубное чемпионство. Этот титул стал для него пятым в Германии, а до этого он выигрывал Серию А с «Ювентусом» и дважды — французскую Лигу 1 с ПСЖ.

Также во вторник вечером определилась первая команда, которая покинет Бундеслигу по итогам сезона — «Падерборн». Поражение на выезде от «Униона» с минимальным счётом не оставило подопечным Штеффена Баумгарта шансов на спасение. За два тура до финиша они отстают от «Вердера» и «Фортуны» на восемь очков и не имеют даже математических шансов на попадание в стыковые матчи.

В другом матче игрового дня сражающаяся за путёвку в Лигу чемпионов мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счётом 3:0, несмотря на потерю из-за травм двух лучших бомбардиров команды — Алассана Плеа и Марку Тюрама.

В их отсутствие наибольшую угрозу чужим воротам представлял полузащитник Йонас Хофман. Нечасто забивающий футболист уже к 30-й минуте оформляет дубль, который становится для него первым в Бундеслиге.

После перерыва счёт до крупного довёл Ларс Штиндль. Он записал в свой актив седьмой мяч в сезоне. «Боруссия» же прервала серию из двух поражений подряд и заняла промежуточное четвёртое место в таблице.

Одержала победу и другая команда, сражающаяся за путёвку в еврокубки — «Фрайбург». Коллектив Кристиана Штрайха дома оказался сильнее «Герты» — 2:1. Все забитые голы уместились в 11-минутный отрезок во втором тайме. Открыть счёт идеальным ударом со штрафного удалось Винченцо Грифо.

Гости достаточно быстро заработали пенальти и отыгрались. Но настоящим антигероем в их составе стал Владимир Дарида. После передачи вратаря он неудачно обработал мяч и позволил обокрасть себя Нильсу Петерсену, который воспользовался шансом. При этом из-за фола того же Дариды в начале второго тайма был отменён красивый мяч Доди Лукебакио.

Возвращение «Арминии» в Бундеслигу спустя 11 лет и осечка «Гамбурга»

Между тем во второй Бундеслиге «Арминия» стала первой командой, обеспечившей себе повышение в классе. Команда из Билефельда оказалась недосягаемой после того, как «Гамбург» неожиданно сыграл вничью с аутсайдером турнира «Оснабрюком» — 1:1. За два тура до финиша команды разделяет семь очков, а «Арминия» имеет встречу в запасе.

Таким образом, коллектив из Билефельда вернулся в элиту немецкого футбола спустя 11 лет. После вылета из Бундеслиги «Арминия» прошла через непростой период и несколько лет даже провела в третьем по силе дивизионе страны. Однако в нынешнем сезоне билефельдцы по праву добились повышения в классе: они одержали больше всех побед (16) и потерпели всего два поражения, а также имеют лучшее соотношение по количеству забитых и пропущенных мячей (58—27).

А вот осечка «Гамбурга» до предела обострила борьбу за вторую прямую путёвку в Бундеслигу. На расстоянии двух очков от команды располагаются «Штутгарт» и «Хайденхайм», причём у штутгартцев есть матч в запасе. Стоит добавить, что занявшая третье место команда сыграет стыковые матчи с 16-м коллективом Бундеслиги.

699-й мяч Месси и очередной гол 17-летнего Фати

Лидирующая в чемпионате Испании «Барселона» одержала вторую победу подряд после возобновления сезона. На этот раз каталонцы дома оказались сильнее скромного «Леганеса» — 2:0. Гости удерживали свои ворота в неприкосновенности практически до самого перерыва, но на 42-й минуте счёт открыл 17-летний вундеркинд «Барсы» Ансумане Фати.

Юный нападающий вышел на поле в стартовом составе команды впервые с февраля и воспользовался шансом. После скидки Хуниора Фирпо он с линии штрафной низом пробил в дальний угол. Этот мяч для Фати — шестой в 25 матчах текущего сезона во всех турнирах.

Не ушёл с поля без результативного действия и Лионель Месси. В середине второго тайма лидер каталонцев заработал пенальти и сам же его реализовал. Этот гол стал для аргентинца 21-м в текущем розыгрыше Примеры и 699-м в карьере. Следующий станет юбилейным.

А вот Антуану Гризманну отличиться вновь не удалось. В 2020-м он лишь раз забил в Примере. Незадолго до гола Месси француз поразил ворота «Леганеса», но судьи после просмотра повтора отменили гол из-за офсайда у Нелсона Семеду.

Вторую победу подряд после возобновления сезона одержал и «Вильярреал». В прошлом туре подопечные Хавьера Ревильи Кальехи с минимальным счётом обыграли «Сельту», а в этом одолели другого аутсайдера — «Мальорку». Тем самым они оказали серьёзную помощь команде Фёдора Смолова.

Три очка «Вильярреалу» принёс 33-летний ветеран Карлос Бакка. Опытный колумбиец лишь в пятый раз в текущем сезоне Примеры получил место в стартовом составе и уже на 16-й минуте забил единственный мяч. Нападающий с метра замкнул передачу Саму Чуквезе.

При этом «Мальорка» вполне могла поразить чужие ворота. Но Иддрису Баба дважды попал в перекладину, а вратарь хозяев Серхио Асенхо совершил четыре сейва, проведя восьмой матч на ноль в чемпионате Испании.

А в пригороде Мадрида на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» встретились бывшие соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы. Аутсайдер Примеры «Эспаньол» сумел отобрать очки у сражающегося за попадание в Лигу чемпионов «Хетафе» — 0:0.

Занимающая пятое место команда не сумела поразить ворота соперника, хотя тот с 16-й минуты действовал в меньшинстве после удаления Бернардо Эспиносы. Защитник ударил оппонента рукой по лицу, за что получил прямую красную карточку.

Самый явный шанс вырвать победу «Хетафе» упустил в добавленное арбитром время. Голкипер «Эспаньола» Диего Лопес совершил невероятный двойной сейв и помог своей команде набрать очки.

Сенсационная осечка «Порту» и 22 удара по воротам аутсайдера

Чемпионат Португалии после возобновления сезона дарит болельщикам сенсацию за сенсацией. Главные претенденты на титул «Порту» и «Бенфика» регулярно теряют очки. Так, в 27-м туре «Порту» не сумел на выезде обыграть последнюю команду Примейры «Авеш». Перед матчем казалось, что у хозяев нет ни малейшего шанса, ведь в предыдущих 26 матчах сезона они набрали всего 13 очков и одержали только четыре победы.

Однако в этот вечер поразить ворота аутсайдера лидеру так и не удалось. Гости даже не сумели реализовать пенальти. В середине первого тайма фаворит заработал одиннадцатиметровый, пробивать который отправился Зе Луиш. Однако выстрел экс-нападающего «Спартака» с точки парировал вратарь соперника Фабио. Таким образом, форвард продлил безголевую серию в Примейре до десяти встреч.

В отчётной игре «Порту» владел мячом 70% времени, нанёс 22 удара по воротам соперника, но так и не смог реализовать преимущество. «Авеш» же за 90 минут так и не пробил в створ ворот гостей. Таким образом, «Бенфика» же может уже в среду догнать лидера в случае победы над «Риу Аве».