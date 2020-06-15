Скандал в матче БАТЭ — «Шахтёр», 67-й гол Рамоса в Примере и антирекорд «Шальке»: события дня в европейском футболе

Капитан «Реала» Серхио Рамос забил 67-й мяч в Примере и догнал Рональда Кумана в списке самых результативных защитников в истории турнира. «Шальке» из Гельзенкирхена остался без победы в 13-м матче Бундеслиги подряд и установил новый клубный антирекорд. АЕК под руководстом экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции. А в центральной встрече первенства Белоруссии между БАТЭ и «Шахтёром» разгорелся судейский скандал. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Жест Марсело и первый гол Диего Косты в году

Сражающийся за чемпионство «Реал» одержал победу в первом матче после возобновления сезона Примеры. Коллектив из Мадрида дома уверенно переиграл «Эйбар» — 3:1. До перерыва хозяева забили три безответных мяча.

Открыл счёт красивым ударом с линии штрафной Тони Кроос. Следом Эден Азар помог отличиться Серхио Рамосу. Капитан «сливочных» не только вышел на второе место в командной гонке бомбардиров с восемью голами (впереди лишь Карим Бензема с 19 точными ударами) во всех турнирах, но и догнал лидера в списке лучших снайперов Примеры среди защитников. Речь о бывшем футболисте «Барселоны» Рональде Кумане. В активе обоих игроков по 67 мячей.

Бензема отличиться не сумел, но отдал результативную передачу на Марсело, который отметился первым голом в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Поразив чужие ворота, бразилец встал на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Наконец, особенным данный матч стал и для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Француз — лишь третий наставник в истории команды, который провёл с ней 200 встреч, после Мигеля Муньоса (605) и Висенте дель Боске (236). А по числу побед в Примере во главе «сливочных» (90) Зидан вовсе вышел на второе место и уступает теперь лишь Муньосу (257).

Единственной ложкой дёгтя для хозяев стал пропущенный во втором тайме курьёзный мяч. После розыгрыша углового и несильного удара Пабло де Бласиса снаряд проскользнул между ног Тибо Куртуа. Парировать выстрел бельгийцу помешал рикошет от Педро Бигаса, на которого мяч и был записан.

А вот другая команда из Мадрида «Атлетико» вновь не сумела одержать победу. Подопечные Диего Симеоне на выезде разошлись миром с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1 и повторили клубный рекорд по количеству ничьих в Примере за сезон — 13.

В воскресенье набрать три очка мадридцам не помешал даже первый гол Диего Косты с октября 2019-го. Опытный нападающий незадолго до перерыва реализовал выход один на один и посвятил забитый мяч футболистке женского ФК «Атлетико» Вирхинии Торресилье, которая перенесла операцию в связи с опухолью мозга. В ответ девушка выразила сердечную благодарность в своём аккаунте в Twitter и написала, что у неё «нет слов».

«Реал Сосьедад» и «Осасауна» в последнем матче игрового дня Примеры также разошлись миром — 1:1. На гол нападающего памплонцев Адриана Лопеса с пенальти в середине первого тайма хозяева ответили мячом Микеля Оярсабаля после перерыва.

Обидный автогол и тяжёлая травма

Вничью завершился и матч Бундеслиги между «Шальке-04» и «Байером» — 1:1. Гельзенкирхенцы вновь не сумели одержать победу в чемпионате страны и продлили безвыигрышную серию до 13 встреч, установив клубный рекорд. В последний раз бывший коллектив Доменико Тедеско брал верх над соперником в национальном первенстве ещё в январе.

На этот раз «Шальке» был очень близок к тому, чтобы набрать три очка. В самом начале второго тайма судья назначил пенальти в ворота соперника после просмотра повтора, и Даниэль Калиджури его реализовал. Однако за девять минут до конца основного времени молодой защитник хозяев Хуан Миранда Гонсалес, пытаясь прервать прострел на Паулинью, срезал мяч в собственные ворота.

«Шальке» мог вырвать победу в ходе редкой контратаки на седьмой добавленной минуте, но Лукаш Градецки добрался до мяча после удара Михаэля Грегорича головой. Ничья позволила «Байеру» остаться на четвёртом месте в турнирной таблице, поскольку главный конкурент в борьбе за последнюю путёвку в Лигу чемпионов мёнхенгладбахская «Боруссия» накануне уступила «Баварии».

В другом матче игрового дня встретились команды, которые ещё не обезопасили себя от вылета из элитного дивизиона, «Аугсбург» и «Майнц». В результате исход поединка решил мяч, забитый на 43-й секунде. Лучший бомбардир «Аугсбурга» Флориан Нидерлехнер прервал безголевую серию, длившуюся десять игр, и отметился 12-м голом в текущем сезоне Бундеслиги и ворвался в топ-10 снайперов чемпионата Германии.

Найти ответ на точный удар Нидерлехнера «Майнц» так и не сумел. Вдобавок хозяева остались без нападающего Тайво Авонийи. Нигериец получил травму головы в столкновении с соперником и покинул поле на носилках.

Жамалетдинов в борьбе за медали и Башкиров — в плей-офф аутсайдеров

В субботу регулярный чемпионат завершился в Польше и Чехии. Далее в этих странах будут разыграны дополнительные турниры.

«Лех» Тимура Жамалетдинова в заключительном туре разгромил аутсайдера «Корону» — 3:0 — и вышел в плей-офф чемпионов. Правда, сам российский нападающий на поле так и не вышел, и провёл всю игру на скамейке запасных. Хет-трик Кристиан Гиткьяер. Это помогло датчанину стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 20 мячами. «Лех» же поделил третье место с «Шлёнском».

А вот «Заглембе» Евгения Башкирова финишировал только 11-м. В воскресенье команда уступила «Ракуву», причём победный мяч записал на свой счёт экс-нападающий целого ряда отечественных команд Фелицио Браун Форбс. В свою очередь, Башкиров вновь отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился. «Заглембе» теперь сыграет в плей-офф за право остаться в элите.

Очередная победа Лёвина и сражение команды Татаева за путёвку в Лигу Европы

В чемпионате Чехии последний тур получился удачным для всех россиян, выступающих в данной стране. «Млада Болеслав» в отсутствии получившего травму Алексея Татаева сыграл вничью с аутсайдером «Карвиной» — 2:2. Этот результат гарантировал команде финиш в топ-10 и участие в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. Коллектив примет участие в данном турнире во втором сезоне подряд. В прошлом году именно «Млада Болеслав» одержал в нём победу и завоевал путёвку в еврокубки.

Компанию дружине Татаева составил «Богемианс-1905» Владислава Лёвина. Пражане после возобновления сезона набрали отличный ход и одержали пять побед в чемпионате страны при одном поражении. В последнем туре регулярного чемпионата «Богемианс-1905» дома разгромил занявший четвёртое место «Яблонец» — 3:0. Лёвин провёл на поле весь поединок.

В полуфинале плей-офф за право участия в ЛЕ столичный коллектив сыграет со «Словацко», а «Млада Болеслав» встретится с «Динамо» из Ческе-Будеёвице.

А вот «Теплице», цвета которого защищают Евгений Назаров и Игорь Парадин, сыграет в группе вылета. В последнем туре команда россиян забила четыре безответных мяча в ворота «Пршибрама» и прервала пятиматчевую безвыигрышную серию. Назаров отыграл все 90 минут, а Парадин вышел на замену в самой концовке.

Беспоигрышная серия Карреры и второе место АЕК

Хорошо идут дела и у бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. В воскресенье его АЕК обыграл ОФИ — 2:0 и вышел на второе место в плей-офф чемпионов первенства Греции. При этом главным героем в составе команды стал бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя. Хорват отметился голом и результативной передачей.

АЕК под руководством Карреры буквально преобразился и потерпел лишь одно поражение в 14 матчах при девяти победах и четырёх ничьих. А беспроигрышная серия коллектива составляет уже девять встреч.

Четыре гола и грубый подкат

Наконец, крайне интригующий матч состоялся в воскресенье в чемпионате Белоруссии. Лидирующий БАТЭ принимал одного из главных преследователей — «Шахтёр» из Солигорска. Перед очной встречей соперников разделяли всего два очка, и в случае победы солигорчане могли выйти на первое место.

И гости открыли счёт уже на восьмой минуте. Игор Иванович отправил головой мяч в сетку после подачи углового. Отыграться до перерыва хозяевам так и не удалось.

Зато во втором тайме борисовчане перевернули ход игры. Сначала опытный Павел Нехайчик после подачи с левого фланга восстановил статус-кво, а затем Максим Скавыш, воспользовавшись диагональю от углового флажка, вывел БАТЭ вперёд.

Но одержать важнейшую победу хозяевам не удалось. Всего через несколько минут после гола Скавыша счёт сравнял вышедший на замену Дмитрий Подстрелов. Результативный эпизод вызвал настоящий скандал. Дело в том, что словацкий полузащитник Юлиус Сёке в подкате выбил мяч из рук вратаря Антона Чичкана, после чего Подстрелов добил снаряд в сетку.

Борисовчане посчитали, что гости нарушили правила, и попытались доказать эту судье. В результате Чичкан и главный тренер команды Кирилл Альшевский получили по жёлтой карточке, а помощник последнего Андрей Дрозд — красную. После финального свистка не сдерживал эмоций и руководитель клуба Андрей Капский, назвавший произошедшее «беспределом».

В концовке БАТЭ мог забить третий мяч, но удача лидеру не сопутствовала. Таким образом, борисовчане потеряли очки во второй встрече подряд и вновь упустили победу на последних минутах. В прошлом туре подопечные Альшевского позволили отыграться «Витебску» — 2:2.