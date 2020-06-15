«Шальке-04» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии

«Шальке-04» из Гельзенкирхена установил новый клубный антирекорд по длине безвыигрышной серии.

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги команда сыграла вничью с «Байером» (1:1). Таким образом, «Шальке» не может выиграть уже 13 матчей кряду.

До этого самая худшая серия без побед у гельзенкирхенцев была в 1993 году, когда клуб не мог одолеть соперников в 12 матчах подряд.

«Шальке-04» с 39 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее «Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге.