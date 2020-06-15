«Шальке-04» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии

Короткая ссылка
«Шальке-04» из Гельзенкирхена установил новый клубный антирекорд по длине безвыигрышной серии.
«Шальке-04» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии
  • Reuters
  • © Ina Fassbender

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги команда сыграла вничью с «Байером» (1:1). Таким образом, «Шальке» не может выиграть уже 13 матчей кряду.

До этого самая худшая серия без побед у гельзенкирхенцев была в 1993 году, когда клуб не мог одолеть соперников в 12 матчах подряд.

«Шальке-04» с 39 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее «Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить