«Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.

В составе действующих чемпионов Германии отличились Джошуа Зиркзее и Леон Горецка. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Бенжамена Павара.

Для «Баварии» эта победа стала 10-й подряд в чемпионате. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 73 очка. Коллектив из Мёнхенгладбаха занимает четвёртое место (56).

Ранее гол Эрлинга Холанда на 95-й минуте принёс дортмундской «Боруссии» выездную победу над «Фортуной».