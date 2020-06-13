«Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге
- Reuters
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.
В составе действующих чемпионов Германии отличились Джошуа Зиркзее и Леон Горецка. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Бенжамена Павара.
Для «Баварии» эта победа стала 10-й подряд в чемпионате. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 73 очка. Коллектив из Мёнхенгладбаха занимает четвёртое место (56).
Ранее гол Эрлинга Холанда на 95-й минуте принёс дортмундской «Боруссии» выездную победу над «Фортуной».