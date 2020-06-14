Вылет «Интера» из Кубка, трудная победа «Баварии» и забег фаната к Месси: главные события дня в европейском футболе

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Борислав Головин
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» благодаря рекордному голу Дриса Мертенса и в десятый раз вышел в финал Кубка Италии. «Бавария» с огромным трудом обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге и практически обеспечила себе чемпионство. Болельщик устроил забег на поле по направлению к Лионелю Месси во встрече «Барселоны» и «Мальорки». А «Сельта» Фёдора Смолова потерпела обидное поражение от «Вильярреала». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.
Вылет «Интера» из Кубка, трудная победа «Баварии» и забег фаната к Месси: главные события дня в европейском футболе

    Чудо-гол в Берлине и мяч Холанда на 95-й минуте

    «Бавария» в субботу сделала очередной шаг к тому, чтобы в восьмой раз подряд стать чемпионом Германии. Мюнхенцы, несмотря на отсутствие дисквалифицированных Томаса Мюллера и Роберта Левандовски, дома обыграли сражающуюся за медали мёнхенгладбахскую «Боруссию» — 2:1.

    Гости в самом начале встречи также остались без одного из лучших бомбардиров. Маркус Тюрам получил травму и вынужден был попросить замену. Вышедший вместо него на поле Брил Эмболо спустя несколько минут помог отличиться Йонасу Хофману. Однако судья после просмотра повтора отменил гол из-за положения вне игры.

    А в середине первого тайма грубейшую ошибку совершил голкипер гостей Ян Зоммер. Он от линии штрафной отправил мяч в направлении Джошуа Зиркзе, и 19-летний нападающий из Нидерландов послал снаряд в пустой створ. Для него этот гол стал четвёртым в восьми матчах текущего сезона Бундеслиги.

    Однако вскоре «Бавария» ответила собственной ошибкой в обороне. Бенжамен Павар отправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел Патрика Херрмана.

    В начале второго тайма «Боруссия» попыталась развить свой успех, и лидеру пришлось очень непросто. Тем не менее в самой концовке «Баварии» всё же удалось вырвать три очка. Павар выполнил результативную передачу на Леона Горецку и тем самым исправился за автогол. А полузащитник отметился забитым мячом во втором туре подряд.

    Таким образом, «Бавария» увеличила непрерывную серию побед в Бундеслиге до десяти и до 13 — во всех турнирах (общий счёт — 40:9). Для того чтобы гарантировать себе титул, мюнхенцам в следующем матче достаточно на выезде обыграть аутсайдера «Вердер».

    «Бавария» могла стать недосягаемой для конкурентов уже в субботу, поскольку главный преследователь, дортмундская «Боруссия», едва не потеряла очки в матче с «Фортуной». Однако чёрно-жёлтых спас Эрлинг Холанд. Восстановившийся от травмы норвежец появился на поле после перерыва и забил победный и единственный мяч на пятой добавленной минуте. После подачи партнёра форвард головой переправил мяч в створ.

    Радость главного тренера «Боруссии» Люсьена Фавра была столь сильной, что он получил травму ноги, празднуя взятие ворот. Холанд же забил 14-й мяч в 15 встречах за дортмундцев и попутно повторил рекорд Бундеслиги. В текущем сезоне чемпионата Германии он отметился шестью голами после выходов на замену во вторых таймах. В сезоне-2014/15 аналогичное достижение установил Нильс Петерсен.

    А в противостоянии аутсайдеров «Падерборна» и «Вердера» защитник падерборнцев Клаус Гясула получил 17-ю жёлтую карточку в текущем сезоне Бундеслиги и установил новый рекорд турнира. При этом албанский футболист ни разу не удалялся с поля.

    Сам матч завершился крупной победой «Вердера» — 5:1. Бременцы впервые в текущем сезоне сумели обыграть соперника с разницей более чем в один мяч и добились первого разгрома в национальном первенстве за год и четыре месяца.

    Дублем в составе гостей отметился полузащитник из Нидерландов Дави Класен. Теперь на его счету в текущем сезоне чемпионата Германии значатся десять баллов за результативность (6 голов + 4 передачи). По этому показателю в команде он уступает только Милоту Рашице (7 + 5), который не реализовал пенальти на 19-й минуте. А японец Юя Осако забил пятый мяч в сезоне.

    Победа позволила «Вердеру» догнать «Фортуну». Теперь команды делят 16-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге. Однако по дополнительным показателям, разнице забитых и пропущенных мячей бременцы сопернику всё же уступают.

    Ещё один разгром игрового дня был зафиксирован в матче «Герты» и «Айнтрахта» — 1:4. Берлинцы открыли счёт в середине первого тайма, но удаление центрального защитника Анга Дедрика Бояты сломало им игру.

    Во втором тайме гости в большинстве перехватили инициативу и забили четыре мяча. Главным героем в их составе стал Андре Силва. Португальский нападающий вышел на замену во втором тайме и успел оформить дубль, а также отдать результативную передачу. Особенно красивым получился первый гол форварда. Силва пяткой замкнул передачу Даити Камады. Японец же по пути к воротам обыграл троих оппонентов.

    Высокая результативность помогла нападающему стать 18-м футболистом в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии, который преодолел отметку в десять голов, причём шесть из них он забил после перерыва. 

    А вот другая столичная команда «Унион» прервала затяжную безвыигрышную серию. Подопечные Урса Фишера на выезде обыграли «Кёльн» — 2:1 и одержали первую победу за восемь туров. 

    Единственным поводом для радости хозяев стал 13-й гол Джона Кордобы. В гонке бомбардиров чемпионата колумбиец уступает лишь Роберту Левандовски (30), Тимо Вернеру (25), Джейдону Санчо (17), Роувену Хеннингсу (14) и Ваутеру Вегхорсту (14).

    В свою очередь, Вегхорст оформил дубль в матче с «Фрайбургом», но это не помогло «Вольфсбургу» одержать победу. Форвард из Нидерландов дважды отличился уже к середине первого тайма, уложившись в 13 минут. Но незадолго до перерыва соперник сократил отставание, а во втором тайме восстановил статус-кво.

    Три балла за результативность Месси и обидное поражение Смолова 

    В Испании в субботу первый матч после возобновления сезона провела лидирующая «Барселона». В соперники каталонцам достался максимально удобный соперник — аутсайдер «Мальорка». В результате фаворит не испытал никаких проблем и отправил в ворота оппонента четыре безответных мяча.

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    Главным героем матча стал Лионель Месси, забивший один мяч и сделавший две результативные передачи. На его счету в текущем розыгрыше Примеры ровно 20 голов и 14 пасов. Аргентинец уверенно лидирует как в гонке бомбардиров турнира, так и в споре лучших ассистентов. Помимо этого, Месси стал первым футболистом в истории, который забил 20 мячей и больше в 12 сезонах Примеры подряд.

    Также в составе «Барсы» следует отметить Мартина Брайтвайта, который попал в стартовый состав команды и забил дебютный мяч за сине-гранатовых.

    Не обошлось и без небольшого курьёза. В самом начале второго тайма на поле появился болельщик. Никем не замеченный молодой человек в футболке сборной Аргентины с десятым номером на спине спокойно вышел прямо на газон и направился к Месси. Лишь после небольшой заминки стюарды вывели его под смех футболистов.

    А вот «Сельта» Фёдора Смолова проиграла дома «Вильярреалу» с минимальным счётом. Встреча в Виго катилась к нулевой ничьей, но на первой добавленной ко второму тайму минуте гости вырвали три очка. Вышедший на замену Ману Тригерос с близкой дистанции отправил мяч в сетку с помощью рикошета от соперника.

    Что касается Смолова, то он остался в запасе и вышел на замену лишь на 81-й минуте. За отведённое ему время Фёдор запомнился только мягким навесом в штрафную на Яго Аспаса, который в последний момент прервал вратарь. 

    Поражение «Мальорки» от «Барселоны» позволило «Сельте» остаться на 17-м месте. Кроме того, проиграл и «Леганес», который мог бы догнать конкурента в случае домашней победы. Игра с «Вальядолидом» закончилась со счётом 1:2. Матч запомнился красивой акцией со стороны хозяев. Они разложили на креслах пустого стадиона футболки и цветы в память о купивших сезонный абонемент болельщиках, которые умерли в последние месяцы.

    Наконец, «Эспаньол», замыкающий турнирную таблицу Примеры, неожиданно обыграл дома «Алавес» — 2:0. Эта победа стала для каталонцев первой с 9 февраля. При этом гости более 70 минут вынуждены были действовать в меньшинстве после удаления основного вратаря Фернандо Пачеко. Его сменщик, арендованный у «Вест Хэма» Роберто, дебютировал за команду, совершил семь сейвов, но всё же дважды пропустил.

    Рекорд Мертенса и гол Эриксена прямым ударом с углового  

    А в Италии в субботу состоялся второй полуфинальный матч Кубка страны. «Наполи» принимал «Интер». При этом в первой встрече, состоявшейся в Милане в феврале, неаполитанцы отпраздновали победу с минимальным счётом.

    Однако «нерадзурри» уже на второй минуте восстановили статус-кво по сумме двух матчей. Причём Кристиану Эриксену удалось отличиться прямым ударом с углового. Все игроки соперников пропустили мяч, и тот пролетел между ног Давида Оспины.

    Эта ошибка оказалась для колумбийского вратаря первой и последней в данной игре. В последствии он неоднократно выручал свою команду, а в паре эпизодов продемонстрировал настоящие чудеса реакции.

    «Интер» владел преимуществом, но «Наполи» в самом конце первого тайма воспользовался своим единственным моментом. Хозяева убежали в контратаку, и Дрис Мертенс поразил пустые ворота после передачи Лоренцо Инсинье. Гол позволил бельгийцу стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Со 122 мячами в активе нападающий обошёл Марека Гамшика (121). На третьем месте расположился легендарный Диего Марадона (115).

    Во втором тайме «Интеру», несмотря на все усилия, забить так и не удалось. Таким образом «Наполи» в десятый раз в истории вышел в финал Кубка Италии, где встретится с «Ювентусом», который завоёвывал трофей четырежды за последние пять лет.

    Беспроигрышная серия Кудряшова и голевой пас Подольски 

    Помимо Смолова в субботу российские болельщики могли поболеть за Фёдора Кудряшова. В пятницу возобновился чемпионат Турции, а на следующий день «Антальяспор» с отечественным защитником в составе на выезде встречался с местным грандом «Бешикташем».

    В результате гостям удалось одержать важнейшую победу — 2:1. Кудряшов провёл на поле все 90 минут, сыграв в десятом матче местного национального первенства подряд. В девяти из них его команда не знает поражений (четыре ничьих и пять побед). Серия удачных результатов позволила «Антальяспору» подняться на девятое место.

    Также в составе гостей нельзя не отметить Лукаша Подольски. 35-летний форвард вновь не ушёл с поля без балла за результативность — отметился голевой передачей. В текущем сезоне на его счету пять баллов в семи матчах чемпионата Турции (2 + 3).

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