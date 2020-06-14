Вылет «Интера» из Кубка, трудная победа «Баварии» и забег фаната к Месси: главные события дня в европейском футболе

«Наполи» сыграл вничью с «Интером» благодаря рекордному голу Дриса Мертенса и в десятый раз вышел в финал Кубка Италии. «Бавария» с огромным трудом обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге и практически обеспечила себе чемпионство. Болельщик устроил забег на поле по направлению к Лионелю Месси во встрече «Барселоны» и «Мальорки». А «Сельта» Фёдора Смолова потерпела обидное поражение от «Вильярреала». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Чудо-гол в Берлине и мяч Холанда на 95-й минуте

«Бавария» в субботу сделала очередной шаг к тому, чтобы в восьмой раз подряд стать чемпионом Германии. Мюнхенцы, несмотря на отсутствие дисквалифицированных Томаса Мюллера и Роберта Левандовски, дома обыграли сражающуюся за медали мёнхенгладбахскую «Боруссию» — 2:1.

Гости в самом начале встречи также остались без одного из лучших бомбардиров. Маркус Тюрам получил травму и вынужден был попросить замену. Вышедший вместо него на поле Брил Эмболо спустя несколько минут помог отличиться Йонасу Хофману. Однако судья после просмотра повтора отменил гол из-за положения вне игры.

А в середине первого тайма грубейшую ошибку совершил голкипер гостей Ян Зоммер. Он от линии штрафной отправил мяч в направлении Джошуа Зиркзе, и 19-летний нападающий из Нидерландов послал снаряд в пустой створ. Для него этот гол стал четвёртым в восьми матчах текущего сезона Бундеслиги.

Однако вскоре «Бавария» ответила собственной ошибкой в обороне. Бенжамен Павар отправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел Патрика Херрмана.

В начале второго тайма «Боруссия» попыталась развить свой успех, и лидеру пришлось очень непросто. Тем не менее в самой концовке «Баварии» всё же удалось вырвать три очка. Павар выполнил результативную передачу на Леона Горецку и тем самым исправился за автогол. А полузащитник отметился забитым мячом во втором туре подряд.

Таким образом, «Бавария» увеличила непрерывную серию побед в Бундеслиге до десяти и до 13 — во всех турнирах (общий счёт — 40:9). Для того чтобы гарантировать себе титул, мюнхенцам в следующем матче достаточно на выезде обыграть аутсайдера «Вердер».

«Бавария» могла стать недосягаемой для конкурентов уже в субботу, поскольку главный преследователь, дортмундская «Боруссия», едва не потеряла очки в матче с «Фортуной». Однако чёрно-жёлтых спас Эрлинг Холанд. Восстановившийся от травмы норвежец появился на поле после перерыва и забил победный и единственный мяч на пятой добавленной минуте. После подачи партнёра форвард головой переправил мяч в створ.

Радость главного тренера «Боруссии» Люсьена Фавра была столь сильной, что он получил травму ноги, празднуя взятие ворот. Холанд же забил 14-й мяч в 15 встречах за дортмундцев и попутно повторил рекорд Бундеслиги. В текущем сезоне чемпионата Германии он отметился шестью голами после выходов на замену во вторых таймах. В сезоне-2014/15 аналогичное достижение установил Нильс Петерсен.

А в противостоянии аутсайдеров «Падерборна» и «Вердера» защитник падерборнцев Клаус Гясула получил 17-ю жёлтую карточку в текущем сезоне Бундеслиги и установил новый рекорд турнира. При этом албанский футболист ни разу не удалялся с поля.

Сам матч завершился крупной победой «Вердера» — 5:1. Бременцы впервые в текущем сезоне сумели обыграть соперника с разницей более чем в один мяч и добились первого разгрома в национальном первенстве за год и четыре месяца.

Дублем в составе гостей отметился полузащитник из Нидерландов Дави Класен. Теперь на его счету в текущем сезоне чемпионата Германии значатся десять баллов за результативность (6 голов + 4 передачи). По этому показателю в команде он уступает только Милоту Рашице (7 + 5), который не реализовал пенальти на 19-й минуте. А японец Юя Осако забил пятый мяч в сезоне.

Победа позволила «Вердеру» догнать «Фортуну». Теперь команды делят 16-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге. Однако по дополнительным показателям, разнице забитых и пропущенных мячей бременцы сопернику всё же уступают.

Ещё один разгром игрового дня был зафиксирован в матче «Герты» и «Айнтрахта» — 1:4. Берлинцы открыли счёт в середине первого тайма, но удаление центрального защитника Анга Дедрика Бояты сломало им игру.

Во втором тайме гости в большинстве перехватили инициативу и забили четыре мяча. Главным героем в их составе стал Андре Силва. Португальский нападающий вышел на замену во втором тайме и успел оформить дубль, а также отдать результативную передачу. Особенно красивым получился первый гол форварда. Силва пяткой замкнул передачу Даити Камады. Японец же по пути к воротам обыграл троих оппонентов.

Высокая результативность помогла нападающему стать 18-м футболистом в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии, который преодолел отметку в десять голов, причём шесть из них он забил после перерыва.

А вот другая столичная команда «Унион» прервала затяжную безвыигрышную серию. Подопечные Урса Фишера на выезде обыграли «Кёльн» — 2:1 и одержали первую победу за восемь туров.

Единственным поводом для радости хозяев стал 13-й гол Джона Кордобы. В гонке бомбардиров чемпионата колумбиец уступает лишь Роберту Левандовски (30), Тимо Вернеру (25), Джейдону Санчо (17), Роувену Хеннингсу (14) и Ваутеру Вегхорсту (14).

В свою очередь, Вегхорст оформил дубль в матче с «Фрайбургом», но это не помогло «Вольфсбургу» одержать победу. Форвард из Нидерландов дважды отличился уже к середине первого тайма, уложившись в 13 минут. Но незадолго до перерыва соперник сократил отставание, а во втором тайме восстановил статус-кво.

Три балла за результативность Месси и обидное поражение Смолова

В Испании в субботу первый матч после возобновления сезона провела лидирующая «Барселона». В соперники каталонцам достался максимально удобный соперник — аутсайдер «Мальорка». В результате фаворит не испытал никаких проблем и отправил в ворота оппонента четыре безответных мяча.

Главным героем матча стал Лионель Месси, забивший один мяч и сделавший две результативные передачи. На его счету в текущем розыгрыше Примеры ровно 20 голов и 14 пасов. Аргентинец уверенно лидирует как в гонке бомбардиров турнира, так и в споре лучших ассистентов. Помимо этого, Месси стал первым футболистом в истории, который забил 20 мячей и больше в 12 сезонах Примеры подряд.

Также в составе «Барсы» следует отметить Мартина Брайтвайта, который попал в стартовый состав команды и забил дебютный мяч за сине-гранатовых.

Не обошлось и без небольшого курьёза. В самом начале второго тайма на поле появился болельщик. Никем не замеченный молодой человек в футболке сборной Аргентины с десятым номером на спине спокойно вышел прямо на газон и направился к Месси. Лишь после небольшой заминки стюарды вывели его под смех футболистов.

А вот «Сельта» Фёдора Смолова проиграла дома «Вильярреалу» с минимальным счётом. Встреча в Виго катилась к нулевой ничьей, но на первой добавленной ко второму тайму минуте гости вырвали три очка. Вышедший на замену Ману Тригерос с близкой дистанции отправил мяч в сетку с помощью рикошета от соперника.

Что касается Смолова, то он остался в запасе и вышел на замену лишь на 81-й минуте. За отведённое ему время Фёдор запомнился только мягким навесом в штрафную на Яго Аспаса, который в последний момент прервал вратарь.

Поражение «Мальорки» от «Барселоны» позволило «Сельте» остаться на 17-м месте. Кроме того, проиграл и «Леганес», который мог бы догнать конкурента в случае домашней победы. Игра с «Вальядолидом» закончилась со счётом 1:2. Матч запомнился красивой акцией со стороны хозяев. Они разложили на креслах пустого стадиона футболки и цветы в память о купивших сезонный абонемент болельщиках, которые умерли в последние месяцы.

Leganes have laid out shirts and flowers in memory of their season ticket holders who have died in recent months for their first La Liga match after the restart 💙 pic.twitter.com/WbqZqZESdl — B/R Football (@brfootball) June 13, 2020

Наконец, «Эспаньол», замыкающий турнирную таблицу Примеры, неожиданно обыграл дома «Алавес» — 2:0. Эта победа стала для каталонцев первой с 9 февраля. При этом гости более 70 минут вынуждены были действовать в меньшинстве после удаления основного вратаря Фернандо Пачеко. Его сменщик, арендованный у «Вест Хэма» Роберто, дебютировал за команду, совершил семь сейвов, но всё же дважды пропустил.

Рекорд Мертенса и гол Эриксена прямым ударом с углового

А в Италии в субботу состоялся второй полуфинальный матч Кубка страны. «Наполи» принимал «Интер». При этом в первой встрече, состоявшейся в Милане в феврале, неаполитанцы отпраздновали победу с минимальным счётом.

Однако «нерадзурри» уже на второй минуте восстановили статус-кво по сумме двух матчей. Причём Кристиану Эриксену удалось отличиться прямым ударом с углового. Все игроки соперников пропустили мяч, и тот пролетел между ног Давида Оспины.

Эта ошибка оказалась для колумбийского вратаря первой и последней в данной игре. В последствии он неоднократно выручал свою команду, а в паре эпизодов продемонстрировал настоящие чудеса реакции.

«Интер» владел преимуществом, но «Наполи» в самом конце первого тайма воспользовался своим единственным моментом. Хозяева убежали в контратаку, и Дрис Мертенс поразил пустые ворота после передачи Лоренцо Инсинье. Гол позволил бельгийцу стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Со 122 мячами в активе нападающий обошёл Марека Гамшика (121). На третьем месте расположился легендарный Диего Марадона (115).

Во втором тайме «Интеру», несмотря на все усилия, забить так и не удалось. Таким образом «Наполи» в десятый раз в истории вышел в финал Кубка Италии, где встретится с «Ювентусом», который завоёвывал трофей четырежды за последние пять лет.

Беспроигрышная серия Кудряшова и голевой пас Подольски

Помимо Смолова в субботу российские болельщики могли поболеть за Фёдора Кудряшова. В пятницу возобновился чемпионат Турции, а на следующий день «Антальяспор» с отечественным защитником в составе на выезде встречался с местным грандом «Бешикташем».

В результате гостям удалось одержать важнейшую победу — 2:1. Кудряшов провёл на поле все 90 минут, сыграв в десятом матче местного национального первенства подряд. В девяти из них его команда не знает поражений (четыре ничьих и пять побед). Серия удачных результатов позволила «Антальяспору» подняться на девятое место.

Также в составе гостей нельзя не отметить Лукаша Подольски. 35-летний форвард вновь не ушёл с поля без балла за результативность — отметился голевой передачей. В текущем сезоне на его счету пять баллов в семи матчах чемпионата Турции (2 + 3).