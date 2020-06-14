«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей

Короткая ссылка
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей
  • © REUTERS/Ciro De Luca

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

На второй минуте игры прямым ударом с углового забил полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. В конце первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями Дриса Мертенса.

Таким образом, неаполитанцы оказались сильнее по сумме двух матчей и вышли в финал турнира, в котором встретятся с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить