«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей

«Наполи» сыграл вничью с «Интером» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

На второй минуте игры прямым ударом с углового забил полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. В конце первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями Дриса Мертенса.

Таким образом, неаполитанцы оказались сильнее по сумме двух матчей и вышли в финал турнира, в котором встретятся с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи».