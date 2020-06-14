«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии по сумме двух матчей
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Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.
На второй минуте игры прямым ударом с углового забил полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. В конце первого тайма хозяева сравняли счёт усилиями Дриса Мертенса.
Таким образом, неаполитанцы оказались сильнее по сумме двух матчей и вышли в финал турнира, в котором встретятся с «Ювентусом».
Ранее сообщалось, что Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи».