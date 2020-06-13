«Сельта» со Смоловым проиграла в первом матче после возобновления сезона в Испании
- @VillarrealCF
Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в компенсированное время забил Ману Тригерос.
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов вышел на поле на 81-й минуте и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Сельта» уступила в первой игре после возобновления сезона, который был прерван из-за коронавируса, и на данный момент команда занимает 17-е место с 26 очками в активе. «Вильярреал» набрал 38 очков и поднялся на девятую позицию.
Ранее «Валенсия» сыграла вничью с «Леванте» в 28-м туре Примеры.