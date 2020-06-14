Месси — первый футболист в истории, забивающий не менее 20 мячей в 12 сезонах Примеры кряду

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым игроком в истории, которому удалось забить не менее 20 мячей уже в 12-м сезоне испанской футбольной Примеры подряд.
Месси — первый футболист в истории, забивающий не менее 20 мячей в 12 сезонах Примеры кряду
  • © REUTERS/Albert Gea

Этого достижения он добился после гола в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (4:0).

Таким образом, Месси регулярно забивает 20+ мячей в Ла Лиге, начиная с сезона-2008/09.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Мальорку».

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