Месси — первый футболист в истории, забивающий не менее 20 мячей в 12 сезонах Примеры кряду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым игроком в истории, которому удалось забить не менее 20 мячей уже в 12-м сезоне испанской футбольной Примеры подряд.
- © REUTERS/Albert Gea
Этого достижения он добился после гола в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (4:0).
Таким образом, Месси регулярно забивает 20+ мячей в Ла Лиге, начиная с сезона-2008/09.
Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Мальорку».
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