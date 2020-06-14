«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

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«Барселона» одержала крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
  • © REUTERS/Albert Gea

Встреча прошла в Пальме-де-Мальорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе каталонского клуба отличились Артуро Видаль, Мартин Брайтвайт, Жорди Альба и Лионель Месси. Кроме того, Месси стал автором двух результативных передач.

Таким образом, сине-гранатовые укрепили лидерство в чемпионате Испании, набрав 61 очко. «Мальорка» занимает 18 место с 25 очками в активе.

Ранее сообщалось, что во время проходящего без зрителей матча «Барселоны» на поле выбежал фанат.

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