«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

«Барселона» одержала крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Пальме-де-Мальорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе каталонского клуба отличились Артуро Видаль, Мартин Брайтвайт, Жорди Альба и Лионель Месси. Кроме того, Месси стал автором двух результативных передач.

Таким образом, сине-гранатовые укрепили лидерство в чемпионате Испании, набрав 61 очко. «Мальорка» занимает 18 место с 25 очками в активе.

Ранее сообщалось, что во время проходящего без зрителей матча «Барселоны» на поле выбежал фанат.