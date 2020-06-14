«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
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Встреча прошла в Пальме-де-Мальорке и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе каталонского клуба отличились Артуро Видаль, Мартин Брайтвайт, Жорди Альба и Лионель Месси. Кроме того, Месси стал автором двух результативных передач.
Таким образом, сине-гранатовые укрепили лидерство в чемпионате Испании, набрав 61 очко. «Мальорка» занимает 18 место с 25 очками в активе.
Ранее сообщалось, что во время проходящего без зрителей матча «Барселоны» на поле выбежал фанат.