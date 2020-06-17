Близость к титулу «Ливерпуля», проблемы грандов из Лондона и пустые трибуны: что нужно знать о возобновлении сезона АПЛ

17 июня двумя перенесёнными матчами 28-го тура возобновится сезон Английской премьер-лиги (АПЛ). Все оставшиеся встречи текущего розыгрыша пройдут без зрителей. При этом футболисты, тренеры и члены персонала клубов в Англии продолжают сдавать положительные тесты на коронавирус. «Ливерпуль» может завоевать первый за 30 лет титул чемпиона уже в ближайшее воскресенье, в то время как «Тоттенхэм» и «Арсенал» рискуют не только остаться без еврокубков, но и не попасть в первую десятку.

Пустые трибуны и призыв против расизма на футболках

17 июня в Великобритании, последней из ведущих европейских футбольных стран, возобновится текущий сезон. В среду состоятся два перенесённых матча 28-го тура АПЛ, и один из них гарантированно привлечёт внимание всего мира. Ещё не потерявший шансы на завоевание титула «Манчестер Сити» примет «Арсенал», который по итогам текущего розыгрыша национального первенства рискует остаться без путёвки в еврокубки.

Следом командам предстоит провести 90 матчей в рамках оставшихся девяти туров всего за 38 дней. Предварительная дата окончания сезона АПЛ — 26 июля. Финал Кубка Англии пройдёт 1 августа. При этом первые 12 матчей чемпионата футболисты проведут в футболках с лозунгом Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»), получившим широкое распространение во время протестов в США.

Пока календарь Премьер-лиги официально свёрстан до 2 июля включительно. До этого дня матчи будут проходить практически ежедневно, в чём футбольные болельщики смогут увидеть сходство с НХЛ и НБА. Даты оставшихся туров пока обозначены условно. Однако в целом руководство лиги попытается поначалу чрезмерно не нагружать футболистов. Так, лидирующий «Ливерпуль» 21 июля сыграет с «Эвертоном», 24 июля — с «Кристал Пэлас», но затем сделает паузу на неделю.

Что касается эпидемиологической ситуации в АПЛ, то футболисты, тренеры и сотрудники клубов менее чем за неделю до рестарта сезона продолжали сдавать положительные тесты на коронавирус. Так, 14 июня по результатам очередной волны тестирования были выявлены двое заболевших. Один из них — неназванный игрок «Норвича», который, по информации СМИ, за день до этого принимал участие в товарищеском матче с «Тоттенхэмом».

А контрольную встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» и вовсе отменили из-за положительного теста на коронавирус у главного тренера последних Майкла О'Нила.

В результате тестов, прошедших 8—9 июня, положительный тест на COVID-19 в АПЛ был у одного человека. 1—2 июня был обнаружен заболевший в «Тоттенхэме», а 25—26 мая выявили сразу четыре новых случая. В частности, заболел вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл.

Неудивительно, что руководство английского футбола, в отличие от других стран, пока не торопится возвращать болельщиков на стадионы. Глава АПЛ Ричард Мастерс уже заявил, что матчи пройдут со зрителями только в следующем сезоне. Однако, по информации британских СМИ, в Футбольной ассоциации Англии планируют собрать на финал Кубка страны 20 тыс. человек при вместимости стадиона «Уэмбли» в 70 тыс.

Чествование на парковке и «чемпионский коридор» от «Манчестер Сити»

Вопрос с чемпионством в АПЛ практически решён. «Ливерпуль» имеет 25-очковое преимущество над занимающим второе место «Манчестер Сити» и практически обеспечил себе первую за 30 лет победу в чемпионате страны.

Главная интрига — когда именно подопечные Юргена Клоппа гарантируют себе золото. В случае поражения «Сити» от «Арсенала» в перенесённом матче 28-го тура мерсисайдцы могут сделать это уже в воскресенье в дерби с «Эвертоном».

По данным британской прессы, в таком случае команде, возможно, придётся отпраздновать чемпионство во временных строениях на парковке возле стадиона «Гудисон парк». Отмечать успех в раздевалке футболистам могут запретить, чтобы они не нарушали правила социальной дистанции.

При этом 2 июля состоится очный поединок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». По информации СМИ, футболисты «горожан» готовы организовать сопернику «чемпионский коридор» в случае, если гости к тому моменту станут недосягаемыми.

Что касается «Ливерпуля», то он может побить сразу несколько рекордов самого «Ман Сити»: по количеству набранных очков (100, у «Ливерпуля» — 79), по числу побед (32, у «Ливерпуля» — 26) и по максимальному отрыву от второго места (19, у «Ливерпуля» — 25).

Новая сказка от «Лестера» и сражение за последнюю путёвку в Лигу чемпионов

Практически решён вопрос и с обладателями двух оставшихся комплектов медалей. Серебро не должен упустить «Манчестер Сити», который опережает «Лестер» на четыре очка и имеет матч в запасе.

В свою очередь «лисы» располагают комфортным пятиочковым гандикапом перед «Челси» и восьмиочковым — перед «Манчестер Юнайтед». Правда в оставшихся матчах команду, расположившуюся на третьей строчке, ещё ожидают выездные встречи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Вынужденная пауза, вероятно, пойдёт только на пользу «Лестеру», который в начале года регулярно терял очки. В 2020-м подопечные Брендана Роджерса одержали лишь три победы в чемпионате при двух ничьих и четырёх поражениях. Передышка поможет команде прийти в себя и второй раз в истории пробиться в ЛЧ.

А вот за последнюю путёвку в Лигу чемпионов борьба пойдёт до самого финиша. Пока четвёртым идёт «Челси», но лондонцам в спину дышит «Манчестер Юнайтед». При этом график заключительной части сезона у подопечных Уле-Гуннара Сульшера проще.

Из команд, входящих в первую десятку, им осталось встретиться лишь с «Тоттенхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Лестером». «Челси» же предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптоном» и тем же , «Шеффилдом». Манкунианцы постараются сделать всё, чтобы не остаться без главного еврокубка во втором сезоне подряд.

Провал «Арсенала» и «Тоттенхэма» и сенсационный взлёт «Шеффилд Юнайтед»

Путёвку в Лигу Европы по итогам сезона АПЛ изначально получает лишь одна команда, однако их количество может увеличиться до двух, если Кубок Англии выиграет коллектив, который уже пробьётся в еврокубки.

Пока же на пятое место помимо «МЮ» претендуют два главных открытия текущего сезона АПЛ — «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед», набравшие по 43 очка. Особенно удивителен взлёт последней команды, ведь ещё год назад она выступала в Чемпионшипе, а в настоящий момент занимает 19-е место по стоимости составов среди всех клубов АПЛ.

Это не мешает подопечным Криса Уайлдера не только сражаться за попадание в топ-5 АПЛ, но и продолжать борьбу за Кубок Англии. В четвертьфинале турнира «Шеффилд» встретится с «Арсеналом». Таким образом скромный коллектив имеет отличную возможность впервые в истории пробиться в еврокубки.

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А вот два столичных гранда — «Арсенал» и «Тоттенхэм» — напротив, рискуют в них не попасть. «Шпоры» в прошлом сезоне дошли до финала ЛЧ, а в нынешнем пережили уход Маурисио Почеттино. Под руководством сменившего аргентинца Жозе Моуринью лондонцы опустились на восьмое место и отстают от четвёртой строчки на семь баллов. Мало того, они уже вылетели из Кубка Англии.

«Тоттенхэму» остаётся рассчитывать лишь на удачное выступление в АПЛ, но отставание команды даже от пятого места составляет четыре очка. При этом календарь оставшихся игр у лондонцев непростой. Их ещё ждут домашние встречи с «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом» и «Лестером» и выездная — с «Шеффилд Юнайтед».

«Арсенал» расположился в турнирной таблице Премьер-лиги строчкой ниже. «Канониры» вполне могут впервые за 25 лет не попасть в топ-10 АПЛ. Попутно они завершили выступление в Лиге Европы, уступив на стадии 1/16 финала «Олимпиакосу». Единственная надежда коллектива Микеля Артеты на попадание в еврокубки — победа в Кубке Англии.

Весьма интересно будет наблюдать и за борьбой за выживание, ведь практически потерял шансы спастись пока только замыкающий таблицу «Норвич». За девять туров до финиша он на шесть очков отстаёт от спасительного 17-го места.

А вот «Астон Виллу», занимающую 19-ю строчку, от 15-й отделяют всего четыре балла. Таким образом, как минимум пять команд поведут сражение за то, чтобы не опуститься в Чемпионшип: «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед», «Уотфорд», «Борнмут» и «Астон Вилла». Столь высокая плотность внизу турнирной таблицы гарантированно придаст упомянутым командам запредельный уровень мотивации до последнего тура.

Вторая молодость Варди и путь Де Брёйне к рекорду

Мало того, что «Арсенал» рискует не попасть в еврокубки, так ещё может остаться без одного из ведущих футболистов команды — Пьера-Эмерика Обамеянга. В текущем сезоне АПЛ габонец забил 17 мячей и сражается за звание лучшего бомбардира.

Контракт нападающего с клубом истекает в конце июня следующего года, но официальной информации о его продлении пока нет. По словам самого Обамеянга, лондонцы не предлагали ему пролонгировать соглашение.

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик уже становился лучшим бомбардиром АПЛ. Тогда он, забив 22 мяча, поделил это звание с двумя игроками «Ливерпуля», Садио Мане и Мохамедом Салахом. В текущем же розыгрыше Премьер-лиги габонца на два точных удара опережает Джейми Варди из «Лестера». 33-летний ветеран близок к тому, чтобы побить собственный рекорд результативности, равняющийся 24 голам.

А вот лучшим ассистентом Премьер-лиги может в третий раз стать Кевин Де Брёйне. Ранее он удостаивался этого звания по итогам сезонов-2016/17 (18 передач) и 2017/18 (16). В текущем розыгрыше на счету бельгийца 16 результативных пасов и он может побить личный рекорд. Всего же за пять лет в Англии он отдал 61 голевую передачу в чемпионате страны.