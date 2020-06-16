Матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов

Матчи оставшейся части сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) будут транслировать в России с виртуальным шумом стадионов.

Об этом говорится в пресс-релизе «Okko Спорт» — официального вещателя АПЛ на территории России.

Поскольку матчи будут проходить при пустых трибунах, зрителям будет предоставлена возможность смотреть игры с полноценным интершумом, дополняющим звуки самой трансляции.

Отмечается, что на выбор будет представлено два варианта: интершум от EA Sports, являющейся создателем футбольного симулятора FIFA, и уникальное аудиосопровождение «Okko Спорт», срежиссированное командой звукоинженеров в режиме реального времени.

Чемпионат АПЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона намечено на 17 июня.

Ранее сообщалось, что в АПЛ было зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом.