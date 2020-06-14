В АПЛ зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала данные восьмого этапа тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ. Были протестированы 1200 игроков и сотрудников клубов. Две пробы дали положительный результат. Одна из положительных проб принадлежит футболисту «Норвича». Имена заболевших не называются.

Чемпионат АПЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона намечено на 17 июня.

Ранее сообщалось, что игроки АПЛ сыграют в футболках с надписью Black Lives Matter вместо фамилий.