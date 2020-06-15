Саутгейт оценил шансы заиграть Холанда за сборную Англии по футболу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы заиграть норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда за английскую национальную команду.

«Очевидно, в то время в младших возрастных группах Холанда не было бы на моём радаре, потому что, когда он ворвался во взрослый футбол, он уже был заигран в норвежской молодёжной системе. Мы принимаем футболистов в раннем возрасте, но мы не были бы заинтересованы в нём, когда он был ещё в Йоркшире, это точно. Мы всегда пытаемся отслеживать такие случаи, но я думаю, что в этом случае он был связан довольно рано со сборной Норвегии, и я думаю, что такие игроки, как он, совершенно точно понимают, где они хотят играть. Он чувствует преданность той стране, в которой сейчас играет, и мы всегда очень уважительно относились к этому», — приводит слова Саутгейта Independent.

Он отметил, что решение заиграть Холанда за сборную Англии принесло бы больше проблем, чем пользы.

19-летний Холанд является уроженцем английского Лидса. Футбольную карьеру он начал в норвежском клубе Брюне, из которого перешёл в «Мольде», затем в австрийский «Зальцбург», а после — в дортмундскую «Боруссию».

Он заигран за сборную Норвегии, в молодёжной системе которой выступал с 15 лет.

Ранее Саутгейт высказался о возможном переходе Джейдона Санчо в клуб АПЛ.