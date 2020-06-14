Тренер сборной Англии Саутгейт: АПЛ поставит перед Санчо новые задачи

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о возможном переходе футболиста дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Тренер сборной Англии Саутгейт: АПЛ поставит перед Санчо новые задачи
  • Reuters

«Если говорить о перспективах Санчо в сборной Англии, то любой вариант продолжения карьеры позитивен. В дортмундской «Боруссии» о нём хорошо заботятся, он получает опыт. Для нас не будет проблемой, если Джейдон останется в немецком клубе. Но если перейдёт в АПЛ, это принесёт ему новые возможности. Было бы неплохо увидеть, как он адаптируется в другой среде. Важно одно: он должен играть регулярно. В его возрасте это ключ к обучению и совершенствованию. Прелесть его выступлений за «Боруссию» состоит в том, что он регулярно выступает в команде высокого уровня и в Лиге чемпионов — ещё один бонус. АПЛ поставит перед ним другие задачи», — цитирует Саутгейта Sky Sports

В нынешнем сезоне Бундеслиги 20-летний англичанин сыграл 29 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист ПСЖ Тиагу Силва может продолжить карьеру в АПЛ.

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