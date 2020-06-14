СМИ: Футболист ПСЖ Тиагу Силва может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Тиагу Силва может пополнить состав команды Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон».

Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По окончании сезона-2019/20 Силва станет свободным агентом, чем намерены воспользоваться боссы «Эвертона». Английский клуб намерен дождаться окончания контракта футболиста и подписать с ним соглашение.

При этом отмечается, что подспорьем в переходе Силвы в «Эвертон» может стать присутствие Карло Анчелотти на тренерском мостике. Футболист и наставник работали вместе в ПСЖ.

Силва известен по выступлениям за бразильские «РГ Футбол», «Жувентуде» и «Флуминенсе», португальский «Порту», российское «Динамо» и итальянский «Милан». Состав «Пари Сен-Жермен» он пополнил в 2012 году, провёл за команду 310 матчей и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника нидерландского «Аякса» Донни ван де Бека.