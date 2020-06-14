СМИ: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении ван де Бека

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен осуществить трансфер полузащитника «Аякса» Тони ван де Бека, что может означать конец попыток заполучить хавбека «Байера» Кая Хаверца.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении ван де Бека
  • Reuters

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Чтобы заполучить нидерландского футболиста, «красные дьяволы» готовы расстаться с Андреасом Перейрой.

В случае покупки ван де Бека «Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи приобретения игрока «Байера» Кая Хаверца.

Ван де Бек защищает цвета «Аякса» с 2015 года. За этот период он провёл 175 матчей и забил 41 мяч. Он является чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он помогал амстердамскому коллективу выходить в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере хавбека «Ростова» Маттиаса Норманна.

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