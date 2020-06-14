СМИ: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении ван де Бека
- Reuters
Об этом сообщает Goal.
Отмечается, что полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Чтобы заполучить нидерландского футболиста, «красные дьяволы» готовы расстаться с Андреасом Перейрой.
В случае покупки ван де Бека «Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи приобретения игрока «Байера» Кая Хаверца.
Ван де Бек защищает цвета «Аякса» с 2015 года. За этот период он провёл 175 матчей и забил 41 мяч. Он является чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он помогал амстердамскому коллективу выходить в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере хавбека «Ростова» Маттиаса Норманна.