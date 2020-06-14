СМИ: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении ван де Бека

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен осуществить трансфер полузащитника «Аякса» Тони ван де Бека, что может означать конец попыток заполучить хавбека «Байера» Кая Хаверца.

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Чтобы заполучить нидерландского футболиста, «красные дьяволы» готовы расстаться с Андреасом Перейрой.

В случае покупки ван де Бека «Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи приобретения игрока «Байера» Кая Хаверца.

Ван де Бек защищает цвета «Аякса» с 2015 года. За этот период он провёл 175 матчей и забил 41 мяч. Он является чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он помогал амстердамскому коллективу выходить в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере хавбека «Ростова» Маттиаса Норманна.