Гвардиола признался, что «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от возобновления Английской премьер-лиги (АПЛ).

«У всех команд было три недели на подготовку. Что есть, то есть. Все пострадали в сложившейся ситуации лично и экономически. Но мы должны адаптироваться к условиям. Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-ченыре дня мы не готовы. Будем проводить ротацию, использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Чемпионат АПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 17 июня. В этот же день «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом». Начало встречи — в 22:15 мск.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов.