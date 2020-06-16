Гвардиола признался, что «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дня

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от возобновления Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гвардиола признался, что «Манчестер Сити» не готов играть каждые три-четыре дня
  • Reuters

«У всех команд было три недели на подготовку. Что есть, то есть. Все пострадали в сложившейся ситуации лично и экономически. Но мы должны адаптироваться к условиям. Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-ченыре дня мы не готовы. Будем проводить ротацию, использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

Чемпионат АПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 17 июня. В этот же день «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом». Начало встречи — в 22:15 мск.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов.

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