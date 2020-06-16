СМИ: В «Челси» опровергли интерес к Роналду

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович не проявлял интереса к приобретению форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Об этом сообщает РБК-Спорт, ссылаясь на источник, близкий к российскому бизнесмену. По информации источника, Абрамович не связывался ни с Роналду, ни с агентом португальца Жорже Мендешем. В «Ювентусе» также не получали запроса о трансфере со стороны лондонского «Челси».

Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году из мадридского «Реала». Сумма трансфера форварда составила € 117 млн. Контракт португальца с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов потратить €120 млн на покупку Роналду.