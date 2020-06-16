СМИ: «Челси» готов потратить €120 млн на покупку Роналду

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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
СМИ: «Челси» готов потратить €120 млн на покупку Роналду
  • РИА Новости

Об этом сообщает Marca. По информации источника, лондонский «Челси» заинтересован в покупке футболиста и готов выложить €120 млн за 35-летнего португальца.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча за туринцев, забил 25 голов и отдал девять результативных передач. С 2003 по 2009 год Роналду выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Левандовски обошёл Месси и Роналду в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.

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