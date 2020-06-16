Левандовски обошёл Месси и Роналду в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

Форвард немецкого футбольного клуба «Бавария» из Мюнхена Роберт Левандовски занял первое место в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии издания Goal.

Об этом сообщается на официальном сайте Goal.

Издание составило рейтинг десяти главных претендентов на «Золотой мяч» в 2020 году. Первое место в списке занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Вслед за ним расположились Лионель Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Также в число соискателей награды попали Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер и Серж Гнабри (оба — «Бавария»), Эрлинг Холланд и Джейдон Санчо (оба — «Боруссия» из Дортмунда), а также Неймар и Киллиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»).

Левандовски известен по выступлениям за польский «Лех», а также «Боруссию» из Дортмунда. В 2014 году он пополнил состав «Баварии». В нынешнем сезоне форвард провёл 39 матчей, в которых отметился 45 голами и пятью результативными передачами. При этом Роберту на забивание мяча в среднем требовалось всего 76 минут.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в полуфинале Кубка Германии по футболу.