Левандовски обошёл Месси и Роналду в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

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Форвард немецкого футбольного клуба «Бавария» из Мюнхена Роберт Левандовски занял первое место в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии издания Goal.
Левандовски обошёл Месси и Роналду в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
  • globallookpress.com
  • © Lennart Preiss/augenklick/Witters

Об этом сообщается на официальном сайте Goal.

Издание составило рейтинг десяти главных претендентов на «Золотой мяч» в 2020 году. Первое место в списке занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Вслед за ним расположились Лионель Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Ювентуса». 

Также в число соискателей награды попали Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер и Серж Гнабри (оба — «Бавария»), Эрлинг Холланд и Джейдон Санчо (оба — «Боруссия» из Дортмунда), а также Неймар и Киллиан Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»).

Левандовски известен по выступлениям за польский «Лех», а также «Боруссию» из Дортмунда. В 2014 году он пополнил состав «Баварии». В нынешнем сезоне форвард провёл 39 матчей, в которых отметился 45 голами и пятью результативными передачами. При этом Роберту на забивание мяча в среднем требовалось всего 76 минут.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» одержала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в полуфинале Кубка Германии по футболу.

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